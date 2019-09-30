«Путь Визенталь»: На Украине молодые военные прокурорчики в ожидании службы в Донбассе пьют, не просыхая

Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

В новом выпуске ведущий рассказал, что творится в военной прокуратуре Украины и СБУ, где идут большие сокращения.

В ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЕ И СБУ ГОТОВЫ «СОЖРАТЬ» ДРУГ ДРУГА

- Сложные дни сейчас в военной прокуратуре Украины. Реформы за реформами, - говорит Виталий Киселев. - Собираются ее полномочия передать прокуратуре гражданской, а военную – сократить до минимума. Соответственно, большую часть руководящего состава ждет либо увольнение, либо перевод на нижестоящие должности.

А вот те, у кого прокурорский стаж менее трех лет, будут служить по контракту в армии. Ведь они подписывались на военную службу. Разумеется, что многих направят в Донбасс – там, в зоне операции объединенных сил (ООС) катастрофически не хватает командиров низшего звена.

- Добро пожаловать в окопы! Насколько нам известно, молодые прокурочики сейчас полностью забили на службу и пьют, не просыхая, – отмечает ведущий проекта «Путь Визенталь».

Он также рассказывает, почему сейчас в Службе безопасности Украины идет настоящая охота за «палками» и «галками» в отчетах.

- Сокращение на 5 тысяч человек – шутка ли? Каждому хочется сохранить теплое место. Вот сдали подельничка, «палку» заработали. В прошлой программе я рассказывал о 48-летнем торговце оружием майоре Геннадии Малине - начальнике отдела Службы внешней разведки СБУ. Коллеги-СБУшники подельника сдали. И адресочек его в том числе - в городе Северодонецк. Машина, на которой задержали майора – «Рено Дастер», госномер ВВ 8157 АВ.

СФАБРИКОВАЛИ ДЕЛО ПРОТИВ ОТЦА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕВОЧЕК

В погоне за «палками» работают и украинские пограничники.

- Нам позвонили возмущенные жители поселка Метелкино. Это под Северодонецком. Они рассказали, как пограничники без всякой вины упекли за решетку отца несовершеннолетних детей, - сообщает Виталий Киселев.

46-летний Валерий Завражнов проживает в Метелкино. У него на иждивении двое дочерей - Алеся 2004 г.р. и Александра 2011 г.р. Служил во внутренних войсках Украины в 2011-14 годах. Ушел оттуда по политическим мотивам – не захотел помогать майдановцам. Недавно возвращался с заработков в России. Ехал на автомобиле «Джилли» через КПП Меловое в Луганской области. Во время досмотра на пункте пропуска украинские пограничники подбросили ему 1 патрон калибра 9 мм.

На КПП Меловое украинские пограничники задержали Валерия Завражнова, когда он ехал на машине из России. Фото: ГПС Украины

- Под это дело пытались вербовать. А когда не получилось, подбросили еще 9 патронов – чтобы уже точно на уголовку тянуло. И закрыли парня. Сидит с 29 августа. Вину свою не признает, - отмечает ведущий передачи. - Вы спросите: а что с детьми? Слава Богу, мир не без добрых людей. Живут девчонки у соседей. Но односельчане Валеры возмущены. Хватит мужчину мучить! Лучше займитесь своим прямым делом.

Виталий Киселев приводит историю другого порядка, которой просто обязаны заинтересоваться правоохранители не только Украины.

- Яхта ДНI-7320к, порт приписки Херсон, капитан Виталий Чепурный, 27.06.1980 г.р. 18 августа судно вышло из Очакова курсом на Албанию. Там загрузилось крупной партией наркотиков и переправило её в Турцию. А оттуда - по согласованию с СБУ - перевезло в Грецию и Италию нелегальных мигрантов и игиловских боевиков (запрещенной в РФ организации. – Авт.) из числа татар Крыма. Так что, укропы, помните: и в Европе вам тоже будет не скрыться, - восклицает ведущий проекта «Путь Визенталь».

УКРАИНСКИЕ САМОЛЕТЫ БОМБИЛИ СУХОДОЛЬСК

Виталий Киселев напоминает о бесчинствах военных преступников украинской армии, которые не имеют срока давности.

- Вспомним Суходольск. 6 августа 2014 года по городу был нанесен ракетно-бомбовый удар авиацией украинской карательной армии, - комментирует видеокадры трагедии ведущий передачи. - Авиаудар пришелся по жилому кварталу, там, где не было ополчения, блокпостов, военных объектов. Многие горожане даже и не сразу поняли, что произошло. В результате авиаудара получили ранения более 40 жителей, 17 – погибли. Самому младшему из них было 7 лет, самому старшему – 80. Негодяи вы и мрази! Мы все помним, мы спросим со всех виновных!

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