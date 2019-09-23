«Путь Визенталь»: Зеленский сейчас многое обещает жителям Донбасса. А потом по совету Бориса Филатова будет их вешать?

Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

В новом выпуске ведущий рассказал, как команда «слуги народа» Владимира Зеленского собирается сначала обмануть жителей Донбасса, а потом расправиться со всеми неугодными.

ЛОВУШКА ДЛЯ УСТАВШИХ ОТ ВОЙНЫ ЛЮДЕЙ

- Зеленский решил пойти другим путем, - говорит Виталий Киселев. - Его подельники из Офиса президента и из Коломойского театра кукол под названием «Слуга народа» сейчас активно занялись промыванием мозгов молодежи на временно подконтрольных вам территориях Донбасса. Знаем, что вы также сейчас усиленно «шарите» по республикам в поисках проукраински настроенных граждан. Обрабатываете их, чтобы организовывать провокации: граффити, флажки и прочее. Лишь бы получить проукраинскую «картинку». А дальнейшая судьба этих молодых людей вас не интересует.

Ведущий проекта «Путь Визенталь» сообщает, что ему также известно о разработке Киевом неких социальных программ для госслужащих, медиков и педагогов республик Донбасса.

- Чтобы выманить их на территорию Украины, а потом люстрировать и выбросить на помойку. Или вовсе отправить за решетку – по обвинению в сотрудничестве с «террористами», - отмечает Виталий Киселев. - Мы знаем, что еще вы готовите так называемую программу финансирования мелкого и среднего бизнеса на нашей территории. А на самом деле – дадите немного денег, а потом будете требовать сотрудничества и участия в снабжении ваших диверсантов.

Ведущий передачи обращает внимание на подготовку показательного снятия экономической блокады и отправку в ДНР и ЛНР автоколонн с украинскими товарами. Делается это с расчетом, что власти республик не пустят колонны и тем самым спровоцируют народный гнев.

ВОСЬМЕРЫХ ОПОЛЧЕНЦЕВ ЗАПЫТАЛИ ДО СМЕРТИ

- Сначала верните нашим старикам пенсии, которые вы у них отобрали! Восстановите все, что разрушили ваши снаряды, - подчеркивает Виталий Киселев. - Мы вас видим насквозь. Все ваши планы написаны у вас на лицах, как у хулиганов из детского сада. А еще мы помним фразу Бориски Филатова – шавки Коломойского – и его зама на посту губернатора Днепропетровской области. Дословно: «Нужно давать мразям любые обещания. А вешать… Вешать будем потом». И после этого вы надеетесь, что мы вам поверим?

Ведущий проекта «Путь Визенталь» приводит показательный пример, как украинские нацисты пользовались «советами» Бориса Филатова в 2014 году.

- Три недели назад восемь наших товарищей попали в плен Национальной гвардии (в НГ вошли многие добровольческие батальоны, состоявшие из оголтелых нацистов. – Авт.), - рассказывает один из командиров ополчения ЛНР. – Мы договаривались об обмене пленными. Но они свои обещания не сдержали.

Тела замученных до смерти ополченцев ЛНР украинские нацгвардейцы лишь слегка присыпали землей. Фото: gtrklnr.com/proekty2/put-vizental

По словам местных жителей, всю ночь над ополченцами зверски издевались. Бойцов замучили до смерти. А потом убитых просто присыпали, чем пришлось.

- Ничего, ждите, ваше время уже близко… Очень близко! – восклицает Виталий Киселев.

«ТРЯПКА, А НЕ ГЛАВНОКОМАНДУЩИЙ»

Он в очередной раз призывает Зеленского выполнять Минские договоренности и прекратить обстреливать города и поселки.

- Недавно в результате обстрела укрофашистов в районе села Долгое погиб военнослужащий Народной милиции, есть раненые. Это мерзкое преступление совершили ублюдки из 46-й бригады по приказу министра обороны Украины Андрея Загороднюка, аккурат после его посещения зоны карательной операции, - рассказывает ведущий программы. - Вот такое у нас перемирие. Слышишь, Зеленый или как там тебя в твоем «балагане» зовут? Какой ты президент, если не можешь своих вояк приструнить? А дел-то всего – публично отдать приказ. Или боишься, что не выполнят? Тряпка ты, а не. Это еще раз говорит о том, что никто не хочет договариваться с нами.

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