«Путь Визенталь»: Возмездие ждет каждого солдата и офицера из 14-й и 72-й бригад ВСУ, которые обстреливают жителей Донбасса

Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

В новом выпуске ведущий рассказал, что возмездие ждет каждого солдата и офицера 14-й и 72-й бригад ВСУ, которые сейчас обстреливают жителей Донбасса.

КОГО ПОКАРАЕТ НАРОД

- Укропы, я смотрю, вы себе по три жизни отмеряли? Вы действительно думаете, что вам ничего не будет и все с рук сойдет? Или вы считаете, что мы не знаем, кто и куда стреляет? – задает вопросы Виталий Киселев. - Солдаты из 72-ой бригады по приказу Артема Богомолова били из гранатометов по району Калиново-Борщеватое. А по славяносербскому направлению 14-я бригада по приказу еще одной сволочи - Сергея Войченко - обстреляла окрестности населенного пункта Донецкий. Еще раз говорю, чтобы дошло до костного мозга – найдем всех! Доберемся до каждого!

Ведущий проекта «Путь Визенталь» сообщает, что в республиках Донбасса продолжают скрупулезно собирать данные по военным преступникам из 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые практически ежедневно обстреливают города и поселки.

- Вот еще одна порция упырей с перспективой пожизненных сроков, - комментирует Виталий Киселев списки кандидатов для военного трибунала. - Это те, кто отдает приказания на открытие огня. Но есть и те, кто стреляет сам, без приказания. Снайперы. Хладнокровные убийцы из четырнадцатой бригады. Не надейтесь, что у вас получится избежать наказания! Вы виновны ещё больше ваших начальников. И суд по вам будет коротким.

Артем Богомолов возглавил бригаду нынешней весной после того, как Порошенко снял Руслана Татуся - личный состав на президентских выборах предпочел голосовать за Зеленского. Фото: facebook.com/72.brigade.best

Ведущий проекта также называет командный состав 72-й отдельной механизированной бригады, которых неминуемо ждет народная кара:

- Богомолов Артем Евгеньевич – полковник, командир 72-й ОМБр.

- Сирченко Сергей Анатольевич – полковник, первый замкомандира 72-й ОМБр.

- Наляжный Владислав Николаевич – подполковник, замкомандира 72-й ОМБр.

- Мироненко Константин Владимирович – подполковник, замкомандира по вооружению, начальник техчасти 72-й ОМБр.

- Мы знаем о вас все, - отмечает Виталий Киселев. - И однажды придем – и спросим! Так что держите наготове смену белья – пригодится.

В 72-й бригаде имени Черных Запорожцев полтора года служит житель Судана Ахмед. Сначала он стрелял по Горловке, сейчас находится в Попасной – туда передислоцировали соединение. Фото: facebook.com/72.brigade.best

ЗАЧЕМ ПРИДУМАЛИ УЧЕНИЯ С БРИТАНЦАМИ

- Честное слово, просто таки сбился, какие это будут по счету учения. Ну, которые в октябре. И которые планировали в августе на специальной конференции на базе учебного центра ВМС в Николаеве, - отмечает ведущий проекта «Путь Визенталь».

Он сообщает, что впервые на территории Украины пройдут совместные учения морпехов, ВМС и воздушных сил ВСУ и Великобритании. А называются маневры «ВОриор Вочер-2019». Дословно: «Наблюдатель воин».

Бойцы 72-й бригады «заряжают» беспилотники гранатами, которые потом сбрасывают на мирных жителей – эту практику они «отработали» на горловчанах, теперь применяют на луганчанах. Фото: facebook.com/72.brigade.best

- Главное, цели и задачи такие «сурьезные» – отработка вопросов обеспечения безопасности стратегических объектов страны, - подчеркивает Виталий Киселев. - Ну, что ж и мы понаблюдаем, чем закончатся эти гастроли. Больно у вас хлопцы горячие – у них в руках все почему-то ломается, в том числе и оружие, а временами даже взрывается. Так и хочется спросить: «У вас несчастные случаи на учениях были?» Нет? Значит, будут…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Путь Визенталь»: Как украинские военные зарабатывают в Донбассе пожизненные сроки (подробности)