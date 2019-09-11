«Путь Визенталь»: Как украинские военные зарабатывают в Донбассе пожизненные сроки

Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

В новом выпуске ведущий рассказал, как украинские военные зарабатывают пожизненные сроки.

СПИСКИ, КОМУ НАДО «СУШИТЬ СУХАРИ»

- Украинские военные преступники продолжают нарушать условия перемирия. Первомайск, Золотое-5, Калиново, Голубовское, Нижнее Лозовое – в этих городах и поселках Луганщины вновь полыхает война. Нелюди из 14-й украинской бригады и другие отморозки не стесняются. Бьют из всех стволов: минометы, БМП, стрелковое оружие… Зарабатывают себе и своему командиру Сергею Войченко пожизненные сроки, - так комментирует Виталий Киселев происходящее вдоль линии разграничения. - И не думайте, что вам удастся отсидеться. Мы по вам уже работаем давно и плотно.

Ведущий проекта «Путь Визенталь» называет фамилии двух десятков офицеров бригады, причастных к обстрелам территории ЛНР. Они «уже могут сушить сухари».

- Кстати, вояки из других частей тоже пусть не расслабляются: мы работаем и по ним, - отмечает Виталий Киселев. - Вот, например, первый замкомандующего ДШВ полковник Шандар Алексей Михайлович. Командир 24-й мехбригады подполковник Гудзь Валерий Федорович. Или временно исполняющий обязанности комбрига-53 подполковник Клочка Александр Степанович. Комбриг-92 – полковник Кокорев Владимир Владимирович и начальник отдела боевой подготовки этой бригады подполковник Онацкий. Или начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения 25-й бригады майор Сокорев.

РАССТРЕЛ ЖИТЕЛЕЙ ИРМИНО

Для преступлений, совершенных украинскими бандитами в Донбассе, нет срока давности. Лишь от одного перечисления зверств стынет кровь. 14 августа 2014-го стал днем самого разрушительного для города Ирмино артобстрела. Со стороны Попасной около 15-00 был нанесен удар по микрорайону «Победа».

- Дом по улице Лизы Чайкиной. Прямое попадание в квартиру. В двух метрах от подъезда разорвалась мина – двое погибших, - комментирует ужасные кадры ведущий проекта «Путь Визенталь». - Дальше по улице в доме номер 11 несколько раненых – семья стариков. При взрыве женщина накрыла парализованного мужа своим телом. Осколок мины прошел у нее через легкое. По переулку Шепетовскому снаряд попал прямо в квартиру. Один раненый, один убитый. Пострадала школа №32.

В результате артиллерийского обстрела - более 10 раненых, среди которых 2-летний ребенок. Ему осколком снаряда оторвало большой палец на правой руке, оцарапало живот... В тот день погибли четверо жителей города Ирмино: Леонид Бойко, Эрик Вимба, Валентина Пырх, Екатерина Щербатых.

- За каждого из них мы спросим сполна! – восклицает Виталий Киселев.

НЕ ХВАТАЕТ «ПУШЕЧНОГО МЯСА»

- О том, что Америка и Европа рассматривает Украину только как дешевое пушечное мясо, мы знаем давно, - говорит ведущий передачи и приводит этому новые подтверждения.

В частности, сейчас - со 2 по 27 сентября - проходит курс «Офицер многонационального штаба» на базе Научно-исследовательского центра международной миротворческой деятельности Национального университета обороны Украины. По официальным данным, там готовят офицеров для комплектования должностей национального персонала в составе тренировочно-совещательной миссии НАТО в Афганистане, а также для участия в мероприятиях международного военного сотрудничества.

- Судя по последним информациям, Запад уже устал терять своих офицеров в различных «горячих точках». И активно готовит им замену. Ну а что? Сплошная выгода. Украинское пушечное мясо дешевое, почти бесплатное. И само рвется заменить «белых господ», - отмечает Виталий Киселев.

Впрочем, уже на самой Украине этого «мяса» - не хватает. Бегут из такой армии, контракты не продлевают. Так, в оперативном командовании «Юг» «пустуют» десятки должностей уровня командира роты или батареи: 56-й бригаде не хватает пятерых офицеров, в 57-й – шестерых, в 59-й – семерых. А 72-я отдельная мехбригада по состоянию на 1 августа укомплектована всего на 65%.

- Из более, чем четырех тысяч человек по штату в наличии - всего чуть более двух с половиной тысяч. Еще около шестисот – в санчасти, госпиталях, декретном отпуске и на «губе». По всем канонам военной науки бригада совершенно не боеготова! – выносит убийственный вердикт ведущий проекта «Путь Визенталь».

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