«Путь Визенталь»: Почему украинские солдаты в Донбассе приматывают клейкой лентой к столбам своих офицеров

Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала. В новом выпуске ведущий рассказал, что солдаты украинской армии не хотят служить в Донбассе. Причем нежелание приобрело тотальный характер.

БЕЗ ТОЛКУ МЕНЯТЬ ГЕНЕРАЛОВ

- От перемены мест генералов – в самой армии ничего не меняется. Солдатня как не хотела служить – так и не хочет. Им вообще начихать, кто командует: новые «попки» или старый генерал-полковник Попко, - так комментирует Виталий Киселев назначения в командном составе ВСУ.

Известно, что президент Владимир Зеленский назначил командующим объединенных сил в Донбассе генерал-лейтенанта Владимир Кравченко. Его предшественник генерал-лейтенант Александр Сырский стал командующим сухопутными войсками ВСУ. Он заменил в одночасье уволенного генерал-полковника Сергея Попко.

- Ситуация с тотальным нежеланием не то, что воевать, а просто служить – дошла до уровня полного игнорирования устава. И я совершенно не удивлен. Вспомните, как на Украине призывников по месту жительства поджидали, отлавливали на работе, на улицах хватали, – рассказывает ведущий проекта «Путь Визенталь». - Большие армейские дяди подумали и решили как-то выходить из положения. И направили в действующие подразделения в Донбассе спецов из ГУМПО – Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ.

Виталий Киселев называет состав рабочей группы на участке оперативно-тактической группировки «Север»: подполковник Руслан Размазня, подполковник Андрей Кочура, подполковник Сергей Полях и капитан Андрей Мойсияха – офицер отдела взаимодействия с военными капелланами.

- Поохали-поахали, сделали вид, что поработали в поте лица, отчеты предоставили, да и забыли все благополучно, - отмечает ведущий проекта. - Только беда в том, что суровые украинские воины продолжают бежать. После работы «спецов» были выявлены десятки фактов сокрытия командирами случаев самовольного оставления частей военнослужащими. Более того, в ходе последовавших проверок оказалось, что случаи ухода в «самоволку» значительно участились по сравнению с предыдущим периодом, поэтому-то командиры и перестали докладывать о них.

- Зеленский, тебе не командование менять надо – тебе надо менять все вооруженные силы – оптом. Еще и приплатить, чтобы хоть кто-то взял этих защитников европейских рубежей, - считает Виталий Киселев.

На передовой клетки заменяют гауптвахту. Фото: youtube.com/ГТРКЛНР

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АД

В передаче рассказывается о том, какая незавидная судьба ждет новую «порцию пушечного мяса» - призванных в этом году украинцев в количестве 17 тысяч 370 человек.

Для примера приводится 54-я отдельная мотопехотная бригада, которую в июле отправили из Донбасса на полигон в Днепропетровской области - с целью «восстановления боеспособности сил». В действительности же солдаты бригады отказывались выполнять приказы. Неповиновение дошло до крайней точки - военнослужащие примотали клейкой лентой к столбам двоих офицеров. А еще одного из сослуживцев посадили в клетку.

- За что я люблю ВСУ – за логику, - написала по этому поводу на своей странице в Facebook украинская военнослужащая Лера Бурлакова. - Назвать имена вышестоящих, которых якобы наказали за свинские условия на полигоне, или за то, что нас на Новый год «забыли» на аэродроме в Мариуполе? Нельзя. Люди званием ниже не имеют права знать о проколах командиров. Серьезно! Примотать скотчем к столбу на полигоне майора и капитана, которые напились от скуки? Легко!

В передаче отмечается, что новобранцы в рядах 54-й бригады должны быть готовы служить на передовой без ротации более установленного срока. А при начале боевых действий никто не будет менять бойцов до завершения операции.

- Летай иль ползай – конец известен – все в землю лягут, все прахом будет… – написанная 120 лет назад фраза в «Песне о Соколе» Максима Горького точно подходит под ситуацию в ВСУ.

На своих минах украинские военные гибнут чаще, чем от огня противника. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Причем солдаты чаще всего гибнут в Донбассе не в бою. За пять лет «пали смертью храбрых» более 15 тысяч военнослужащих - от так называемых необратимых санитарных потерь. Это – алкоголизм, поножовщина, перестрелки по пьяни, болезни, самоубийства, подрывы на собственных минных полях, неправильное обращение с оружием.

А еще бойцы обязаны сами добывать еду - обеспечение продуктами питания остается на крайне низком уровне. Именно поэтому славные защитники Украины занимаются мародерством среди мирного населения.

В дополнение к этим тяготам – проблемы с деньгами. Обещанная тысяча гривен в день на передовой – лишь на бумаге. Платят через месяц, суммы минимальные, нет и доплаты за преступления – обстрелы жителей на территории республик. Оформляют карточки, но наличные идут мимо кассы. - Наш совет: бегите ребята, пока не поздно. Бегите в Польшу, в Россию или в другие страны. В противном случае – добро пожаловать в ад!

БОМБАМИ УБИЛИ ДЕТЕЙ НА ПЛЯЖЕ

- Каждый раз, вспоминая события 2014 года в Донбассе, всегда ловлю себя на том, что ни с чем кроме ада, это сравнить нельзя. Убийцы из «нэзалежной», наверное, либо вообще не помнят, либо гонят от себя эти мысли. Нет, выродки, я вам напомню, - отмечает Виталий Киселев. - Давайте, припомним детей из Зугрэса.

Убитой украинским самолетом в Зугрэсе Анечке Костенко было два годика от роду. Фото: Семейный архив Костенко

Авиаудар кассетными бомбами по пляжу и другим местам в небольшом городке энергетиков 13 августа унес жизни 13 человек, в том числе детей. Самому старшему погибшему ребенку Диме Орлову было 15 лет, Даниилу Протасову – 5, а вот Анечке Костенко вообще 2 годика от роду. Еще сорок человек получили ранения.

- Семья была у меня знакомая. Вон там погибла – под деревом, - рассказывает один из очевидцев преступления. - Ребенок и знакомая, и… в общем… они там и легли… Здесь каждое лето собираются дети и купаются. Мы тоже часто приходим. Я не знаю, куда они стреляли, куда они целились?

- А я знаю, куда стреляли и зачем, - заявляет ведущий проекта Путь Визенталь». - Основными целями в Зугрэсе укровояки выбрали школу, детский пляж, городской стадион. Напугать, сломить хотели. Детей не пожалели! Ублюдки вы – нелюди! Всех достанем!

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