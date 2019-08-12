«Путь Визенталь»: В Киеве устроили вселенский плач, когда в Луганске рассекретили имена контрразведчиков СБУ

Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

В новом выпуске ведущий отметил, что в отличие от украинских спецслужб его сведения всегда достоверны и полны. И это даже в Киеве признают.

ЗРАДА, ТУПОСТЬ И ЖАДНОСТЬ

- Вот, например, кондовый укроканал «24» устроил вселенский плач по поводу того, что Генеральная прокуратура ЛНР рассекретила несколько подонков из Службы безопасности Украины, - приводит пример Виталий Киселев. - Всего 26 фамилий, звания - от младшего лейтенанта до полковника. Вымогали деньги у сотрудников Харьковских таможни и погранотряда. Так теперь журналисты «двадцать четвертого» негодуют: караул, рассекретили кадровых контрразведчиков! Зрада, или халатность! Я вам открою секрет, панове: и то, и другое! А еще – патологические тупость и жадность ваших «хероив».

Ведущий проекта «Путь Визенталь» дает украинским журналистам еще один материал к размышлению. В Луганске знают не только секреты СБУ, пограничников и таможни. Там не являются тайной и армейские «таемныци». И перечисляет места дислокации подразделений ВСУ в Донбассе.

- Вот, проверяйте, кто где стоит. А заодно поспрашивайте местное население, как ведут себя эти «герои-освободители», - подчеркивает Виталий Киселев.

Он раскрывает другую военную тайну: в Бердянске хотят сделать военно-морскую базу «Восток». И в связи с этим было принято решение разместить формируемый 140-й отдельный разведбат Сил спецопераций не в Скадовске Херсонской области, как планировалось ранее, а в Запорожской.

- Бедные бердянцы! Оно им надо? – восклицает ведущий.

«ДАВШИЙ ОРУЖИЕ УБИЙЦЕ ВИНОВЕН НЕ МЕНЬШЕ»

- Если вы считаете, что не имеете отношения к войне в Донбассе – вы ошибаетесь, - обращается Виталий Киселев к работникам украинского военпрома. - Давший оружие убийце виновен не меньше. Пусть помнят об этом сотрудники фирмы «Украинская бронетехника», что расположена в Киеве по улице Довженко, дом 18. Особенно те, кто с 25 июля по 30 августа испытывает миномет УПИК-120.

Испытания проходят в межвидовом центре ракетных войск и артиллерии в селе Дивички Киевской области на базе 43-й артбригады.

- Мы знаем даже, что испытания вы ведете усиленными зарядами. И поэтому решили усиленно заняться вами. Чтобы ваши места на трибунале не пустовали, - говорит ведущий.

Он также приводит список представителей госпредприятия «Центральное конструкторское бюро «Протон», которые готовили инструкторов и операторов станции радиоэлектронной борьбы.

- Это современные прототипы нацистских ученых, которые свой талант положили на алтарь фашизма. Труды которых служат подонкам и нелюдям, - отмечает Виталий Киселев.

В прошлом году на Украине испытывали УПИК-82 (на фото), а в этом настал черед УПИК-120 – для 120-миллиметровых мин с усиленными зарядами. Фото: topwar.ru

ВЕРНУЛИСЬ ВРЕМЕНА ИНКВИЗИЦИИ

Для ведущего проекта «Путь Визенталь» нет срока давности для военных преступлений в Донбассе.

- Знакомлюсь с материалами, в которых описаны преступления против жителей Донбасса и у меня складывается стойкое впечатление, что времена инквизиции как будто вернулись. Уровень изощренности пыток – зашкаливает, - говорит Виталий Киселев и приводит примеры.

На дыбу вешали – это руки за спину, а руки в наручниках. Результат – вывернутые конечности. Или обливали водой и били током электрошокеров. Не давали спать. Могли пытать родственников. Сломать на ногах все пальцы. В Днепродзержинске на базе батальона «Днепр-1» захваченных мирных граждан чуть не закопали в яме живьем. У них многие кости были существенно повреждены или полностью раздроблены. При этом людей заставляли отжиматься.

- Это что в голове должно быть? Я сейчас спрашиваю у «Икса», «Альбины» и «Макса». Что, ублюдки, думали, все быльем поросло? – задает вопрос ведущий. - Нет, мы помним… мы знаем. И как вы над головами своих жертв стреляли, подонки, и как били нещадно, чем только можно: палками, ногами, пистолетом по голове. Нет вам прощения, твари!

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