«Путь Визенталь»: Под Луганском ополченцы обнаружили тела двух молодых женщин со вспоротыми животами, а между растерзанными телами ползала трехлетняя девочка

Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

В новом выпуске ведущий рассказал об одном из зверств, совершенных пять лет назад карателями из добровольческого батальона «Айдар» (запрещенная в РФ организация).

ПО СЛЕДУ КАРАТЕЛЕЙ

- Я много повидал и пережил. Но даже мне трудно поверить, что нормальный, по всем внешним признакам вменяемый человек, может совершить такое, - признается Виталий Киселев.

Летом 2014 года в одном из домов под Луганском после отступления украинской армии и нацбатальонов ополченцы обнаружили в сельском доме убитую семью беженцев. Двое мужчин – одному под 40, второй старик. Две голые молодые женщины с многочисленными кровоподтеками от побоев и со вспоротыми животами и жутко избитые. И между растерзанными телами ползала трехлетняя девочка.

- Как она выжила? Не знаю, наверное, чудо, - отмечает ведущий проекта «Путь Визенталь». - На голове у нее обнаружили рубленую рану. С одной стороны ушка нет. По нашей информации, к этому преступлению причастны бандиты нацбатальона «Айдар». Знайте, подонки, есть только одно место, где вы можете скрыться от нашего правосудия. Это ад. Торопитесь.

Напомним, батальон территориальной обороны «Айдар» был создан в мае 2014 года по инициативе сотника «Самообороны Майдана» Сергея Мельничука. Укомплектован добровольцами из членов «Самообороны майдана» и «Правого сектора» (запрещенная в РФ организация). Название батальона происходит от названия реки Айдар на Луганщине. Каратели совершили сотни преступлений на территории ДНР и ЛНР. Сам Мельничук в 2014 году стал депутатом Верховной рады – был в списке Радикальной партии Олега Ляшко под №3.

Бывший командир карателей Сергей Мельничук (слева) проиграл на нынешних выборах в Верховную раду – не помогло даже знакомство с главой офиса президента Украины Андреем Богданом. Фото: facebook.com/SergiyMelnuchykKombatAidar

«ПАРТИЯ ВОЙНЫ» НЕ ХОЧЕТ УСПОКАИВАТЬСЯ

Все более очевидно, что и при новом президенте незалежной украинские каратели продолжат свое черное дело. Сейчас украинская армия нарушает «летнее перемирие», обстреливая ДНР и ЛНР. ВСУ засылают на территорию республик диверсантов. Цель этих провокаций – вызвать ответный огонь и обвинить Донбасс в нарушении перемирия.

- До тех пор, пока Зеленский не уберет из руководства силового блока людей Порошенко – надеяться на прочное перемирие бесполезно. Слышишь, Вова? Пришло время выполнять свои предвыборные обещания! Или ты действительно способен только языком болтать? - подчеркивает Виталий Киселев.

Он называет первого кандидата на вылет – заместителя генерального прокурора Украины Николая Голомшу. Тот требует большей жесткости во внешней и внутренней политике страны. А вопрос с Донбассом предлагает решить «милитарно».

- Вова, тебя в очередной раз макнули с головой. Уже какой-то замгенпрокурора внешней и внутренней политикой распоряжаться хочет. Твои полномочия примеряет. Мой тебе совет, гражданин Зеленский: если этот Голомша хочет «милитарного» решения – дай ему эту возможность. Рядовым. Пусть посидит в окопах. Ему там рады будут. А мы, если что, и участком обеспечим. В два квадрата, - замечает ведущий проекта «Путь Визенталь».

Он также предлагает отправить Голомшу куда-нибудь на учения.

Замгенпрокурора Николай Голомша учит Владимира Зеленского, как «мир» в Донбассе налаживать. Фото: video-ua.112.ua

ЗАЧЕМ УКРАИНСКАЯ АРМИЯ УЧИТСЯ НАСТУПАТЬ

- У вас же сейчас много учений проходит. И все – о наступлении. Вот, например, 23 и 24 июля в 80-й бригаде состоялись командно-штабные учения по управлению подразделениями в ходе наступательной операции и переходу к рейдовым действиям. Точно такое же на 15-е и 16-е ноября запланировано в 79-й десантно-штурмовой бригаде, - делится «секретной» информацией Виталий Киселев.

А еще 26 и 27 июля на полигоне в Тетеровке Житомирской области прошли учения 81-й аэромобильной бригады. Руководил сам командующий десантно-штурмовыми войсками Михаил Забродский. С 3 по 5 сентября планируются командно-штабные учения 148-го отдельного гаубичного артдивизиона 81-й бригады. Тема учений: управление подразделениями дивизиона в ходе наступательных действий.

По указанию Николая Батюка украинские артиллеристы получили мины, одной из них была буквально изрешечена жительница Первомайска Елена Блановская. Фото: youtube.com/ГТРКЛНР

Тем временем, в ЛНР продолжают выяснять все обстоятельства варварского обстрела Первомайска 20 июля. И круг причастных к убийству Елены Блановской растет. За неделю до преступления полковник Николай Батюк, начальник сорок восьмого арсенала, расположенного в двух километрах от города Калиновка Винницкой области, отдал приказ выдать 4 полевым складам 8 тысяч артиллерийских мин калибра 120 мм.

- Минами с этого арсенала украинские бандиты и обстреливали Первомайск, - уточняет ведущий проекта «Путь Визенталь». - Сейчас мы работаем над устанавливаем персональных данных, в том числе и тыловых крыс, которые выдали боеприпасы своим бешеным «братАм». Так что я обращаюсь к солдатам 48-го арсенала и полевых складов: вы знаете, что делать. «Горячая линия» МВД ЛНР работает круглосуточно.

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