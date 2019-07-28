«Путь Визенталь»: Зеленский теперь малым сроком за войну в Донбассе не отделается – на нем кровь Елены Блановской и ее соседей из Первомайска

Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

В новом выпуске ведущий сообщил о том, что Киев отказывается соблюдать летнее перемирие. Прячет боевую технику возле жилых строений. Стреляет по беспилотникам ОБСЕ, пытаясь помешать им зафиксировать эти нарушения.

КИЕВ ГОТОВИТСЯ К АРТИЛЛЕРИЙСКОМУ НАСТУПЛЕНИЮ

- Несмотря на перемирие, украинская армия активно готовится к артиллерийскому наступлению, - конкретизирует Виталий Киселев. - По нашим сведениям, 30 июля в оперативно-тактической группировке «Север» запланировано инструкторско-методическое занятие с начальниками штабов бригадных артиллерийских группировок и начальниками бригадных артразведок.

Обдолбанные наркотиками артиллеристы ВСУ готовы без выполнить любой преступный приказ своих командиров. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Речь идет о 44-й отдельной артбригаде, 14-й, 30-й, 53-й, 54-й отдельных механизированных бригадах и 25-й воздушно-десантной бригаде.

- Уверен: по своим согражданам (они же кричат, что Донбасс – это Украина) можно стрелять только под действием наркотиков, – обращает внимание ведущий проекта «Путь Визенталь». - Но у ВСУ с этим, оказывается, полный порядок. Итог известен – обдолбанные солдаты лупят по нашей территории. И командирам хорошо: никто вопросов о законности приказов не задает. Укурками ведь командовать легче, чем думающими бойцами.

20 июля в Первомайске 54-летняя Елена Блановская просто гуляла по улице. Мирная жительница выгуливала собаку.

- А вы в нее – миной! И еще семь человек ранены! Леша Майстренко, это твоя ответственность! Твоя и твоей 54-й бригады! – называет конкретных виновников кровавой бойни Виталий Киселев. - Готовьте загранпаспорта, чтобы спрятаться в Южной Америке... Хотя, вряд ли. Мы вас везде достанем.

Кстати, после выборов в Верховную раду Владимир Зеленский теперь отвечает за все на Украине. И президентская булава, и парламентское большинство – теперь его. Кто бы, что ни натворил в неньке – отвечать гаранту.

- Вова Зеленский, ты теперь малым сроком уже не отделаешься. Кровь на тебе. Кровь Елены Блановской и ее соседей. Это твоя первая луганская жертва. И лучше для тебя будет, если она такой и останется. Хоть какая-то надежда выйти на свободу у тебя будет. Хотя бы к правнукам на первое сентября, - отмечает ведущий.

Пострадавшие от обстрела Первомайска Татьяна Дачкевич и ее трехлетняя дочь Ольга сейчас проходят лечение в Луганской республиканской детской клинической больнице. Фото: lug-info.com

А РЯДОМ С ПЛАЧУЩИМ РЕБЕНКОМ ЛЕЖАЛА МЕРТВАЯ МАМА

Случайно или нет – обстрел Первомайска почти совпал с пятилетием кровавого преступления, которое ВСУ совершили по приказу Петра Порошенко, разрешившим в 2014 году применение военной авиации в Донбассе. 15 июля 2014-го самолёт ВВС Украины, пролетая над городом Снежное, нанёс ракетно-бомбовый удар по жилым домам. Было сброшено 4 авиабомбы. В результате повреждения получил хлебозавод, разрушены частные дома, погибли 12 человек.

- Чудом выжил 4-летний мальчик Богдан. Он был зажат под завалами дома, в котором прятался, - описывает трагедию Виталий Киселев. - Страх, боль, ужас. Свернувшись калачиком, он лежал в тесной, душной расщелине, заживо похороненный под тоннами искореженного железобетона. В кромешной тьме, не имея возможности пошевелиться – он просто плакал и звал маму…

А теперь представьте, какую боль, и ужас испытал ребенок, зная, что его, мама в нескольких метрах, там же под завалами, уже не дышит. На крики помощи малыша собрались практически все горожане. Мальчишка жив, его воспитывает отец. А украинская преступная власть продолжает отрицать свою причастность к бомбежке.

- Но мы знаем правду и причастным придется ответить за содеянное.

38-летний Максим Мигаль известен своей склонностью к пыткам и садизму, непосредственно на линии разграничения занимается проведением фильтрацией и вербовкой. Фото: youtube.com/ГТРКЛНР

НЕ ПОПАДИТЕСЬ НА КРЮЧОК ПРОГРАММЫ «ТЕБЯ ЖДУТ ДОМА»

Ведущий проекта «Путь Визенталь» обращает внимание на разрекламированную на Украине программу «Тебя ждут дома».

- Кто не в курсе, это такая типа добренькая штука, - уточняет Виталий Киселев. - Якобы, по этой программе участникам ополчения и активным сторонникам республик Донбасса можно въехать на Украину белым и пушистым, без последствий. В общем, якобы индульгенция. Чушь собачья!

По этой программе начальник 4-го отдела управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Максим Мигаль и другие СБУшники ловят людей на крючок, а потом принуждают шпионить, стучать на своих, закладывать друзей и товарищей. И все это, конечно, фиксируют документально. Об этом поведал в передаче один из прошедших программу.

- Заполнил анкетку «Тебя ждут дома», отправил на электронную почту – все, жди звонка от кого-нибудь наподобие Максима Мигаля, - раскрывает оборотную сторону программы Виталий Киселев. - Попугают, погрозят сроком, а потом через время, предложат «сотрудничество». И все – был честный человек – и нет его. А Мигаль галочку в списке своем СБУшном поставит – еще один «вернулся».

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