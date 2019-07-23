«Путь Визенталь»: Для продолжения войны в Донбассе украинской армии катастрофически не хватает «пушечного мяса»

Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

В новом выпуске ведущий сообщил о том, как в украинской армии решают проблему нехватки «пушечного мяса» для продолжения войны в Донбассе. В частности, во время весенней призывной кампании украинские военкоматы отловили и передали в различные учебки 17 тысяч 370 человек. Из них 9 тысяч послали служить в ВСУ, в Нацгвардию – более 5 тысяч, остальных – в погранслужбу и другие воинские формирования.

ТЫЛОВИКАМИ ЗАПОЛНЯЮТ БРЕШИ НА ПЕРЕДОВОЙ

- Несмотря на это, «пушечного мяса» у укропов катастрофически не хватает, - отмечает Виталий Киселев. - Дошло до того, что тыловиками укомплектовывают боевые и разведывательные подразделения. Есть соответствующий приказ о доукомплектовании начальника штаба оперативно-тактической группировки «Восток» генерала Артема Лучникова командирам 56-й и 92-й бригад. И заодно активизировать вербовку контрактников. Видать, совсем худо у укропов дела идут.

А в это время украинская армия несет серьезные небоевые потери.

- Люблю просматривать украинские списки находящихся на излечении в госпиталях. Сплошные самострельщики, дезертиры и больные венерическими заболеваниями, - говорит ведущий проекта «Путь Визенталь». - Но зато какие героические басни в историях болезней! Вот, например, 45-летний Александр Бурак из Каховки Херсонской области. Боевик карательного батальона «Айдар». Находился в госпитале с диагнозом огнестрельное пулевое ранение правой стопы. На самом же деле самострельщик. А что – «херой», кровь за неньку пролил. И с фронта уехал.

В «умелых» руках украинских бойцов беспилотники падают, как воробьи в ливень. Фото: colonelcassad.livejournal.com

УПРАВЛЯТЬ БЕСПИЛОТНИКАМИ УЧАТ ИНСТРУКТОРЫ НАТО

В ВСУ еще одна проблема – плохая обученность личного состава.

- Нам известно, что в «умелых» руках украинских операторов одесские беспилотники «Спэрроу» падают, как воробьи в ливень, - делится секретной информацией Виталий Киселев. - Дошло до того, что разработчикам поставлена задача сделать сохранение лог-файлов на аппаратах и пультах управления. Чтобы понимать, кто и как управлял и разбил «птичку».

Также стоит задача исключить возможность неправильной установки двигателя при сборке на месте.

- В школе надо было хорошо учиться, укропы! А не пиво сосать по подворотням! Я смотрю, вы свои мозги на «незалежность» и «майдан» променяли, - выносит вердикт ведущий.

Не случайно, украинские генералы обращаются за помощью к западным «партнерам».

- Эти недавно прибыли в Киев из Португалии учить убивать - инструкторы НАТО, которых на Украине якобы нет. А подготовленные ими подразделения есть, - сообщает Виталий Киселев и называет имена и фамилии инструкторов.

- Pecas Carlos Jose Felix (Португалия)

- Correia Jorge Manuel Fernandes (Португалия)

- Coelho Vasco Joao Anes (Португалия)

- Filipe Joaquim Manuel Colado Godinho (Португалия)

- Benitez Duran Francisco (Испания)

- DI Giovanni Luigi (Италия)

- Nietan Michael (Германия)

- Wartman Patrick (США)

В городах и поселках Донбасса украинские военные ведут себя хуже немецких оккупантов. Фото: facebook.com/pressjfo.news

ЖГУТ ДОМА И УБИВАЮТ ЖИТЕЛЕЙ

Обученные НАТОвскими специалистами украинские бандиты потом жгут дома жителей Донбасса. На территории ЛНР в Золотом-5 они уничтожили жилой дом и автомобиль. Без крыши над головой осталась целая семья.

- Виновник этой трагедии – командир 54-й бригады Алексей Майстренко. Относительно исполнителей – мы устанавливаем личный состав первой роты первого мехбатальона бригады. Именно эта банда находится напротив Золотого-5, - отмечает ведущий проекта.

Также «Путь Визенталь» намерен установить имена и фамилии убийц 70-летней жительницы горловского поселка Гольмовский. В результате обстрела ВСУ 11 июля она получила осколочное ранение в сердце. Женщина скончалась на месте.

- Я имею в виду 74 отдельный разведбат, сидящий сейчас в селе Березовое и бандитов из второй штурмовой роты 53-й бригады, сидящих на взводном опорном пункте в районе села Железное, - называет Виталий Киселев подразделения, которые обстреляли Гольмовский.

Роковой осколок влетел в дом жительницы Гольмовского через стекло. Фото: web.telegram.org/@Prikhodko1970

Кстати, представители ВСУ пытаются переложить на защитников ДНР и ЛНР свою вину за обстрелы жителей подконтрольной Киеву территории Донбасса

- Сейчас украинские представители в СЦКК фабрикуют дело о нарушении Народной милицией ДНР Минских соглашений, - сообщает ведущий проекта «Путь Визенталь». - Мол, в результате обстрела позиций под Горловкой был ранен житель села Новгородское Александр Михайловский. Также укропы хотят выдать, что именно от «нашего» обстрела пострадал другой житель Новгородского - Владимир Меркин. Весь цинизм ситуации в том, что бандиты из «Азова» и второго мехбата 53-й мехбригады сами подожгли его дом и не дали прибывшим пожарным его потушить. Человек остался без крыши над головой.

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