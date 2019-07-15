«Путь Визенталь»: Полковник спецназа ВСУ, причастный к убийствам Моторолы, Гиви и «делу» Надежды Савченко, пошел на повышение

Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

В новом выпуске ведущий сообщил о знаковом назначении в украинских Силах специальных операций (ССО).

- Назначен новый замкомандующего ССО Вооруженных сил Украины, - рассказывает Виталий Киселев. - Теперь уже бывший командир 8-го полка ССО Олег Нечаев. Кандидат на пожизненное. Кстати, привет Паше Балову. Паша, если раньше тебе не выцарапает глаза Надя Савченко – за предательство, ты их выплачешь в одиночной камере на пожизненном. После трибунала.

КАК ГОТОВИЛИ «ПОКУШЕНИЕ» НА ПОРОШЕНКО

Для несведущих расскажем, что полковник Олег Нечаев (позывной «Восьмерка») и майор Павел Балов (тоже служит в 8-ом полку, позывные «Дилер» и «Кедр») считаются причастными к убийству легендарных комбатов, Героев ДНР Арсена Павлова (Моторолы) и Михаила Толстых (Гиви). А еще спецназовцы отличились в «деле о подготовке физического устранения руководителей Украины», который приписали народному депутату Украины Надежде Савченко и руководителю «Офицерского корпуса» Владимиру Рубану. В этом нашумевшем деле Нечаев и Валов проходят как свидетели. А на самом деле именно они под руководством СБУ выступили в качестве локомотива в инсценировке заговора. И де-факто устроили провокацию против Савченко и Рубана.

Павел Балов «отличился» в Донбассе хищением денежных средств, которые собирались украинскими волонтерами. После чего приобрел себе новый джип. Фото: Одноклассники

Во время «доставки из ДНР» партии оружия, которая осуществлялась Баловым, командир 8-го полка спецназа Нечаев выписал сопроводительные документы. Благодаря этим бумагам груз попал на территорию 8-го полка в Хмельницком, минуя тщательные досмотры и проверки.

Думается, в скором времени Нечаеву и Балову не избежать неудобных вопросов о той миссии, которую они выполняли в истории Савченко и главы «Офицерского корпуса». А в перспективе – за все, что натворили в Донбассе.

- Что так будет, не сомневайтесь, - утверждает ведущий проекта «Путь Визенталь». – Наши ваших всегда били. Как, например, недавно в Одессе, возле кафе «Фанкони», что на Екатерининской улице, дом 12. Досталось сразу трем «зольдатам» НАТО.

По легенде, они прибыли на учения «Си Бриз». А на самом деле – служить на местной базе в Очакове. Вот они, герои укрополицай-хроники:_лейтенант армии США Дзюба, старший сержант Армии США Эрик Мальдонадо и майор датской армии Каймер.

- Обратите внимание на первого, - подчеркивает Виталий Киселев. - Не просто враг. Предатель. Выродок. Маленький штрих ко всему: мы знаем, кому досталось. А вот от кого - вы, укропы, все еще гадаете. Но при этом громко рапортуете об успешном окончании вашими вояками из 140-го центра Сил спецопераций литовских курсов Сил быстрого реагирования НАТО.

ПЕРЕДОВЫЕ СИЛЫ НАТО НА УКРАИНЕ

Также ведущий сообщает о том, что сейчас в 140-м центре ССО в Бердичеве Житомирской области учат психологическим операциям. Руководят литовцы. Отвечает управление информационно-психологических операций ССО.

Напомним, ССО – самый молодой отдельный вид в ВСУ, созданный 28 июля 2016 года указом президента Петра Порошенко при поддержке иностранных «партнеров» из НАТО. В ССО входят 3-й (Кропивницкий) и 8-й (Хмельницкий) полки специального назначения, 73-й морской (Очаков) и 140-й центры специального назначения, а также учебный центр в Бердичеве.

Причем Силы спецопераций уже успешно прошли оценку готовности выполнять задачи в составе сил быстрого реагирования НАТО. То есть фактически стали воинским контингентом альянса на территории Украины. Заметьте, за «плечами» бойцов ССО сотни операций в Донбассе. Одно из последних - похищение в Снежном бывшего командира ПВО Владимира Цемаха. Защитники ДНР и ЛНР на самом деле противостоят не только украинской армии, но и передовым силам НАТО.

Украинские военные специально открыли огонь по автобусу с шахтерами, предварительно узнав о графике его движения. Фото: youtube.com/ГТРКЛНР

ХВАЛИЛИСЬ РАССТРЕЛОМ АВТОБУСА С ШАХТЕРАМИ

Не стоит забывать о кровавых «подвигах» украинских вояк даже многие годы спустя. Ведущий проекта «Путь Визенталь» напомнил об одном из них.

- 10 июля 2014 года. Военные преступники из украинской армии обстреляли Червонопартизанск, - рассказывает Виталий Киселев. - Возле шахты «Красный партизан» объединения «Свердловантрацит» автобус с шахтерами попал под артиллерийский удар. Четыре человека погибли на месте - две женщины и двое мужчин. Более десяти человек получили ранения.

Сначала в город вошли ВСУ. Они пришли степями.

- Ходили сопливые, с автоматами в руках, водку пили, - вспоминает машинист подъема шахты Ирина. - К нам на шахту приходили, узнавали график работы автобуса. Мол, в эти моменты стрелять не будут.

А потом обстреляли тот самый автобус.

- Один снаряд убил водителя автобуса, - описывает трагедию ведущий. - А следом - фатальный выстрел. Одному из мужчин большим осколком срезало полголовы. Женщины – Сафронова и Чумакова – тоже погибли на месте. Паника, огонь охватил неуправляемый автобус, который еще был на ходу. Выжившие кое-как открыли дверь и начали выпрыгивать. Потом к автобусу прибежала мать погибшего Олега Попова. Она не могла достать тело своего сына и всю ночь прорыдала над ним.

На следующий день на шахту пришли пьяные укровояки и заявили дежурившим слесарям: «Ну, как мы покромсали ваш автобус!»

- У меня впервые нет слов, - подчеркивает Виталий Киселев. - Единственное, что могу твердо пообещать: тех из убийц, кто еще жив, мы найдем. И организуем им самый строгий режим из всех, предусмотренных законом.

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