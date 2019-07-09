«Путь Визенталь»: Похищение в ДНР бывшего командира ПВО Цемаха - лишь одна из серии провокаций, которые готовит Киев в Донбассе и Крыму

Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

В новом выпуске ведущий сообщил, что в последнее время активизировались украинские силы спецопераций. И это не случайно – киевские власти готовят целую серию масштабных провокации.

Владимира Цемаха похитили в Снежном и вывезли на Украину боевики украинских сил специальных операций (ССО). Фото личная страница в соцсети Владимира Цемаха

И ОПЯТЬ ТЕМА МАЛАЙЗИЙСКОГО «БОИНГА»

- Украина готовит гнусную провокацию, - считает Виталий Киселев. – Спецслужбы выкрали из Снежного бывшего командира подразделения ПВО Владимира Цемаха. Снова всплыла тема малайзийского «Боинга». Офицера собираются накачать медицинскими препаратами и заставить проговорить нужный Киеву текст.

- Мы то точно знаем, кто сбил авиалайнер – представители воинской части А-1973. Помните своего бойца Ивана Хижняка? – обращается к командованию ВСУ ведущий проекта «Путь Визенталь». – И он вас помнит.

Экс-начальник отделения боевого управления отдельного зенитного дивизиона (в/ч А-1973) Иван Хижняк рассказал, как украинские зенитчики в 2014 году устраивали провокации.

- Зенитная батарея делилась на две части. Одна оставалась на месте. Другая убывала в направлении территории республик. И оттуда проводила обстрелы. Создавалось впечатление, что нарушение совершили республики. Все это снималось на камеру.

Украинские силы спецопераций не намерены ограничиться похищением Владимира Цемаха. Они готовят новые провокации.

Бывший украинский зенитчик Иван Хижняк рассказал, каким образом ВСУ сбили малайзийский «Боинг». Фото: youtube.com/ГТРКЛНР

СПЕЦНАЗ ДЛЯ ТЕРАКТОВ

- В последнее время активизировались боевики 3-го сводного отряда 8-го полка Главного управления разведки из Хмельницкого.

Сейчас они дислоцируются в селе Лиман Старобельского района Луганской области. Действуют в интересах оперативно-тактической группировки «Север». Командир отряда – подполковник Евгений Ковальчук, начальник штаба – майор Дмитрий Шевцов.

- Нам известны номера их телефонов. Им можно передать привет, - называет номера Виталий Киселев и предупреждает. – Женя и Дима, ждите звонков с вызовом в Генеральную прокуратуру ЛНР.

Сейчас республики Донбасса особое внимание уделяют американским и английским военным базам, сосредоточенным на юге Украины – в Одесской, Херсонской и Николаевской областях.

- Там расположена основная «фабрика» по производству террористов всех мастей, - отмечает ведущий проекта «Путь Визенталь». – Один из них майор Семкив – командир 140-го отдельного разведывательного батальона морской пехоты, дислоцированного в Скадовске Херсонской области.

Майор Семкив командует новым батальоном украинских диверсантов, которых могут использовать для теракта на Крымском мосту. Фото: youtube.com/ГТРКЛНР

Комплектование нового 140-го разведбата, который получил наименование А-0878, идет на берегу Джарылгачского залива Черного моря и вблизи российского Крыма. Комбатом диверсантов назначен майор Семкив, который ранее проходил службу в 501-м отдельном батальоне 36-й отдельной бригады морской пехоты. В новый батальон назначено еще несколько сослуживцев Семкива по 501-му батальону. Капитан Крижановский стал начальником штаба, а капитан Пушанка — заместителем командира по вооружению — начальником техчасти батальона. «Замполит» в новую часть также переведен из 501-го батальона.

Интересно, что для комплектования новой части собрали офицерский состав из части, которая до 2014 года дислоцировалась в Керчи. Тогда практически весь личный состав перешел на сторону народа Крыма. В незалежную перебрались чуть более полусотни морпехов. Не исключено, что знание полуострова и стало фактором для выбора кадров для нового разведбата.

А в Измаиле Одесской области действуют американские инструкторы спецназа.

- Четверо представителей береговой охраны США прибыли рейсом AUA-619 Вена-Одесса. И занимаются тренировками отдела специальных действий на воде, - говорит Виталий Киселев.

Спрашивается: какого рожна американцев занесло на украинский берег за десятки тысяч миль от США?

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