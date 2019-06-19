«Путь Визенталь»: Киев тайно готовит спецназ для терактов в Крыму и Донбассе

Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

В новом выпуске ведущий сообщил, что Киев тайно формирует подразделение «серых беретов» для действий в Крыму и Донбассе. Об этом стало известно от начальника штаба 501-го батальона морской пехоты (входит в состав 36-й бригады морской пехоты) Павла Крыжановского.

- Крыжановский любит выпить и поболтать, - сказал Киселев. – Он охотно поделился с нами интересной информацией. Мол, в Николаеве формируется новое спецподразделение, которое будет носить серые береты и действовать в Крыму и Донбассе. База будет в Скадовске Херсонской области. Сам Крыжановский сейчас активно заманивает туда офицеров из числа бывших сослуживцев, обещая им солидные деньги — от 17 тысяч гривен без учёта боевых.

Известно, что Министерство обороны Украины в ноябре прошлого года определило несколько цветов беретов для частей Военно-морских сил незалежной. Береты светло-серого цвета («Сталь») носят бойцы сил специальных операций (ССО). Очевидно, что спецназ из Скадовска будет заслан на территорию Крыма и республик Донбасса для проведения диверсий и терактов. На протяжении последних пяти лет украинские власти не гнушались подобных методов действий. А новый президент Владимир Зеленский сейчас демонстрирует намерение продолжить политику своего предшественника Петра Порошенко.

Кстати, ведущий передачи Виталий Киселев рассказал о первом преступлении Порошенко, которое он совершил на следующий день после инаугурации 7 июня 2014 года.

- 8 июня, на Троицу – первое убийство ребенка в Донбассе. Во время артобстрела карателями Славянска с горы Карачун погибла 6-летняя Полина Сладкая. Несколько снарядов попало в дом, где пряталась Полина, - сообщил ведущий. - В этот день погибло еще несколько людей.

Полина Сладкая в списке погибших детей Донбасса под номером один. Фото: vk.com

Ежедневные обстрелы жителей Донбасса не прекращаются и сегодня.

- Зеленский, это на твоей совести. На трибунал ты насобирал и раньше, а теперь готовься к суровому приговору, - объявил ведущий программы.

Он также рассказал, что новый президент Украины распорядился сообщить ему потребность в обеспечении модульными домами для военнослужащих, несущих службу на ротных и взводных опорных пунктах.

- В распоряжении указано, что модулями будут обеспечивать из расчета 25 человек на дом при штатной вместимости 15 человек. Будут «утрамбовывать» или «могилизировать» до приемлемой численности, — отметил Киселев.

А тем временем командование украинских войск в Донбассе готовится активно участвовать в предстоящих 21 июля выборах в Верховную раду. Так, полковник Павел Працюк из оперативно-тактической группировки «Север» на закрытом совещании решил создать в воинских частях рабочие группы по взаимодействию с политиками. Группам поручено собирать денежные предложения от кандидатов в депутаты.

- Все меняется. При Порошенко Працюк гнал от армии политиков. А при Зеленском широко распахнул им двери казарм и свой карман, - подытожил Киселев.

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