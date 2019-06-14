«Путь Визенталь»: Зачем резидент шведской военной разведки интересовался в Донбассе «Черным Лениным»

Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

В новом выпуске ведущий сообщил, что 24 мая из Украины в Польшу выехали колонна с 20 военнослужащими Войска польского на 9 грузовиках и 6 джипах. Они везли с собой винтовки «Берилл» (автомат Калашникова, переделанный под 5,56 мм патрон НАТО), пистолеты и несколько ящиков стреляных гильз – 5 тысяч винтовочных и 3 тысячи пистолетных.

- Это все к вопросу о поставках иностранного вооружения на Украину, – отметил Киселев. – И не надо прятаться. Имена солдат Войска польского нам известны.

Станция оснащена спутниковой системой навигации “ГЛОНАСС” и обеспечивает войска засекреченной телефонной, телеграфной, фототелеграфной связью высокого качества в условиях сильных помех. Фото: youtube.com/ГТРКЛНР

В то же время Киев готовит провокацию, чтобы обвинить Россию в обеспечении республик современными средствами связи.

- В зону ООС через Беларусь доставлена мобильная радиостанция спутниковой связи «Ливень» российского производства. Есть сценарий, что она потом должна «найтись» у защитников Донбасса, - сообщил Виталий Киселев.

А 28 мая в Донбассе побывал кандидат на скамью подсудимых международного трибунала - военный атташе посольства Швеции на Украине Петер Лиден. Он посетил 30-ю бригаду тактической группировки «Север».

- Там атташе и одновременно резидент шведской военной разведки провел закрытую встречу, на которой активно интересовался судьбой своего агента Веселова, который нами обезврежен. А еще интересовался известным блогером Бенессом Айо, он же «Черный Ленин» (см. «СПРАВКА «КП»), - приоткрыл секреты спецслужб Киселев. - С какой целью интересовался, мы сейчас выясняем.

Генерал Хомчак (слева) надел бронежилет задом наперед. Фото АПУ

Назвал ведущий проекта «Путь Визенталь» и ответственных за новые обстрелы жителей республик Донбасса.

- Недавно назначенный начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак уже достаточный срок в должности, чтобы ответить за преступления, - сообщил Киселев и едко заметил. - Это ему не броник задом наперед надевать! (Генерал «прославился» тем, что надел наоборот бронежилет, когда сопровождал в Донбассе Владимира Зеленского. – Авт.)

Еще один кандидат для трибунала – командующий операцией объединенных сил в Донбассе Александр Сырский.

- Его позывной «Барс». Какой барс? Так себе, барсик, - оценил ведущий качества генерала.

«Ветеран АТО» Виктор Ткаченко в 2014 году торговал несовершеннолетними сиротами, которых отправлял на базу карателей «Айдара». Фото: youtube.com/ГТРКЛНР

Напомнил Виталий Киселев и о преступлениях начала войны. О расстрелах мирных жителей карателями из батальона «Айдар» (запрещенная в РФ организация). Один из пособников карателей – Виктор Ткаченко в те времена был директором автотранспортного училища в городе Счастье. «Отличился» торговлей несовершеннолетними ученицами-сиротами, которых отправлял на базу «Айдара» в село Половинкино. А сейчас этот «ветеран АТО» проводит в трудовых коллективах Счастья акции устрашения, угрожает людям расправой. В учебных заведениях «промывает мозги» детям.

- Мы тебя достанем, - предупредил Киселев.

СПРАВКА «КП»

Бенесс Айо родился в 1979 году в Латвии в семье угандийца и жительницы Латвии русского происхождения. Получил магистерский диплом по биологии в Риге, потом учился в Британии. В 2014 году поддержал «русскую весну» в Крыму и Донбассе. Участвовал в защите республик Донбасса. Первый премьер-министр ДНР Александр Бородай присвоил Айо гражданство Донецкой Народной Республики. Называет себя социалистом, большевиком, коммунистом. За свои взгляды, энтузиазм и энергичность получил позывной «Черный Ленин».

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