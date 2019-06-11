«Путь Визенталь»: Иностранные спецназовцы расстреляли на передовой в Донбассе морских пехотинцев из 35-й бригады ВСУ

Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» называть имена укронацистов и рассказывать об их кровавых деяниях. В новом выпуске ведущий посягнул на «неприкасаемых» - американцев и англичан, которые на нашей планете под лозунгами «демократии» убивают и превращают в рабов миллионы землян. Киселев рассказал, что иностранные военспецы не только обучают украинских военных в центрах подготовки.

Известный командир ополчения Виталий Киселев занимается поиском нацистов, совершивших преступления в Донбассе. Фото: youtube.com/ГТРКЛНР

- У нас есть данные о причастности иностранных спецслужб к разгрому группы из 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе поселка Новотроицкое (находится между Донецком и Мариуполем. – Авт.). В результате засады, устроенной иностранными спецназовцами с целью обвинить ополчение ДНР, получили ранения командир группы старший сержант Сакаль (впоследствии он умер в госпитале. – Авт.) и старший матрос Шамрай, - сообщил Киселев.

А еще предупредил о будущей каре оператора американского стратегического беспилотника, который периодически вылетает из Сицилии и обследует территорию Донбасса.

- Этот сэр получит повестку в международный трибунал по факту иностранного вмешательства в наши внутренние дела, - отметил ведущий.

Кстати, он привел наглядный пример, что и за границей преступникам из Донбасса не скрыться.

Виталий Маркив попал в Италии за решетку за убийство в Донбассе фоторепортера Андрея Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова. Фото: youtube.com/ГТРКЛНР

- Благодаря нашей работе у итальянских карабинеров появилась возможность задержать и обоснованно обвинить бойца Нацгвардии Виталия Маркива в убийстве в Донбассе фоторепортера Андрея Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова. А ведь Маркив думал, что безвиз его спасет.

Начал же передачу Виталий Киселев с сообщения о прибавке «кровавых денег», которые с 1 мая стали получать украинские военные на передовой. Эти вояки каждый день расстреливают из минометов, БМП и другого вооружения жителей прифронтовых поселков. Пример тому – очередной обстрел поселков Фрунзе, Донецкий и Голубовский. Его устроили «славные защитники» из 10-й горно-штурмовой бригады.

- На ее солдатах уже клейма негде ставить, – подчеркнул Киселев.

Получив прибавку, украинские военные из 10-й бригады с еще большим усердием разрушают дома, убивают и калечат жителей. Фото: youtube.com/ГТРКЛНР

И добавил: после того, как в украинскую армию пустили «нациков» количество преступлений просто зашкаливает. Как пример - недавно в районе Углегорской ТЭС бойцы из полка «Азов» устроили попойку и расстреляли мирного жителя за сочувствие к республикам Донбасса.

Как говорят в таких случаях, комментарии излишни…