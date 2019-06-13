Донецкий политолог Вячеслав Смирнов: Сейчас Зеленский такой же верховный главнокомандующий, как и королева Елизавета генерал британских ВВС

С приходом на пост президента Украины Владимира Зеленского у жителей республик Донбасса была надежда, что агрессия прекратится, стороны сядут за стол переговоров. Особенно в это хотелось верить после инаугурации, когда новоизбранный гарант конституции заявил, что первое, что он сделает – остановит стрельбу. На деле же интенсивность обстрелов только возросла.

По данным Народной милиции ДНР, только с начала июня нынешнего года Вооруженные силы Украины сотни раз нарушили режим прекращения огня в ДНР, выпустив по территории Республики больше тысячи боеприпасов. В результате этого - жертвы среди мирного населения и десятки поврежденных и разрушенных объектов инфраструктуры. В ЛНР ситуация тоже напряженная, но по Луганской Республике стреляют меньше.

Обстрелы не прекращаются. Фото: rus-derjavnaya.ru

Донецкий политолог Вячеслав Смирнов рассказал «Комсомолке» о возможных причинах дестабилизации обстановки на фронте.

- Зеленский сейчас не имеет в Украине никакой власти – это факт. Все его предложения бойкотируются. К примеру его законопроекты об импичменте и о снятии неприкосновенности с депутатов и президента, за которые Верховная рада не проголосовала. Это была спланированная акция, - говорит Смирнов. – Большинство из тех, кто имеет мандат боятся потерять место у кормушки и угодить за решетку. «Придет весна – будем сажать» - одно из обещаний Владимира, которое он, по каким-то причинам, еще не выполнил.

По мнению политолога, Зеленский попросту боится националистов, которые после любого радикального шага могут его свергнуть.

- Сегодня президент делает заявление. Националисты высказывают из-за этого свое негодование. Завтра гарант конституции уже говорит, что та фраза была сказана в другом контексте или заявляет вовсе противоположные вещи, - делится своими замечаниями Вячеслав Витальевич. – Такое замечалось неоднократно. Он сам себе перечит, что вводит в заблуждение его избирателей. Поэтому, возможно, и складывается впечатление, что Зеленский продолжает идеологию Порошенко. Но нужно понимать, что в настоящее время «сценарий» пишет не он, а как раз представители предыдущей власти.

Зеленский общался с солдатами ВСУ в Донбассе. Фото: belsat.eu

Владимир Александрович всячески пытался наладить отношение с армией, даже приезжал на фронт, в Донбасс, где высказывал слова поддержки и пообещал улучшить условия пребывания солдат, но тщетно.

- Сейчас Зеленский такой же верховный главнокомандующий, как и королева Елизавета генерал британских ВВС, - считает Вячеслав Смирнов. - Вооруженные силы ему не подчиняются. Он не может повлиять на армию за неимением авторитета.

Увеличение интенсивности обстрелов, по мнению политолога, непосредственно связаны с грядущими выборами.

- Главная цель противников Владимира – сбить рейтинги, чтобы партия «Слуга народа» не взяла большинство в Раде, - уверен Смирнов. – И все другие отрицательные шаги в адрес президента основываются на тех же принципах.