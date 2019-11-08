«Помоги детям прифронтовой зоны почувствовать праздник!» «Комсомольская правда - Донбасс» запускает Новогоднюю акцию
Шестой год Донбасс живет в условиях войны. Под обстрелами – десятки поселков. Снаряды прилетают туда почти каждый день. Остановить этот кошмар никто не может. В этих поселках по-прежнему живут люди. Дети ходят в школы и детские сады.
Только вдуматься – дети, которые сейчас учатся в первых классах, не знают жизни без войны. Когда она началась – этим крохам было по одному годику. Они делали первые шаги и произносили первые слова под страшные звуки орудий.
Подвалы в этих поселках – основное жилье для людей. В них они укрываются от бомбежек. Дети научились различать калибры снарядов. Они хорошо знают - из какого орудия по ним стреляют. Знают, как укрыться от обстрелов, когда с рюкзачками идут из школы домой.
Детишки ждут новогодние подаркиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Уже третий год подряд «Комсомольская правда - Донбасс» проводит новогоднюю акцию. Мы вместе со своими читателями поздравляем детишек прифронтовых поселков Республики с Новым годом – отвозим им подарки, сладости и фрукты и устраиваем утренники с Дедом Морозом.
И сами читатели «Комсомолки» решают – в какую горячую точку нужно отвезти подарки.
В прошлом году мы были в Гольмовском и Зайцево – эти поселки находятся на окраине Горловки. Дети были счастливы от того, что их не забывают и уделяют им внимание. Они не разучились радоваться жизни. Улыбки этих малышей стоят наших совместных усилий!
Их улыбки стоят наших с вами усилийФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Тогда мы не обошли стороной и бездомных деток. Наш Дед Мороз поздравил малышей Дома ребенка в Макеевке. Им привезли игрушки, много фруктов и сладости.
В этом году мы снова организовываем праздник для малышей, которые вынуждены жить в прифронтовой зоне и детских домах. Они нас ждут! Предлагаем всем желающим присоединиться.
Переведите любую удобную для вас сумму на любой из этих счетов:
Сбербанк России (Nikita Makarenkov)
Номер карточки - 4276 5204 7109 6305
Сбербанк России (Pavel Khanarin)
Номер карточки – 4276 5212 8803 2380
Деньги можно передать и другим способом - в том числе и при личной встрече в Донецке. Подробности по телефонам:
+38 071 696 09 99 (Павел)
+38 071 331 03 45 (Никита)
О том, как прошла наша акция, мы обязательно расскажем в конце декабря.
Дети на линии фронта.Их уроки прерывают звуки обстрелов. Их дома разрушают осколки снарядов. Но дети Донбасса продолжают верить в чудеса. Немного новогоднего настроения им подарили читатели «Комсомолки»
Как прошла акция в прошлом году
Как «Комсомолка» поздравила детей в прифронтовых поселках Донбасса – Зайцево и Гольмовском
Новогоднюю акцию по традиции мы провели вместе с читателями (подробнее)
Эти поселки в Донбассе называют красной зонойФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
«Комсомолка» отвезла новогодние подарки дому ребенка в Макеевке
Детишки обрадовались нашему приезду и были счастливы получить подарки (подробнее)
Мальчик очень крепко обнимал нашего Деда МорозаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Как прошла акция в позапрошлом году
Как «Комсомолка» поздравила с Новым годом детей на передовой под носом украинских снайперов (Часть 1)
«Комсомолка» в Донецке провела первую благотворительную акцию. Мы повезли подарки в «красную зону» - детям фронтовой Саханки (подробнее)
Как «Комсомолка» поздравила с Новым годом детей на передовой под носом украинских снайперов (Часть 2)
Донецкая «Комсомолка» с блондинкой за рулём стареньких «жигулей» поехала туда, куда не ступает нога международных наблюдателей (подробнее)
Как «Комсомолка» поздравила с Новым годом детей на передовой под носом украинских снайперов (Часть 3)
«Комсомольская правда» на передовой перевоплотилась в сказочных персонажей – Снегурочку, помощника Деда Мороза, Снежка и Бабу-Ягу и дети Саханки забыли о войне (подробнее)
Нашего Деда Мороза трехлетний мальчик обнимал крепко, как родного папу
Сотрудники редакции привезли подарки от читателей в специализированный дом ребенка в Макеевке (подробнее)
Как «Комсомолка» поздравляла детей прифронтовых поселков предыдущие два года
Фотографии, которые наши корреспонденты сделали во время проведения акции в прошлом и позапрошлом годах (фоторепортаж)
ИСТОЧНИК KP.RU