«Помоги детям прифронтовой зоны почувствовать праздник!» «Комсомольская правда - Донбасс» запускает Новогоднюю акцию

Шестой год Донбасс живет в условиях войны. Под обстрелами – десятки поселков. Снаряды прилетают туда почти каждый день. Остановить этот кошмар никто не может. В этих поселках по-прежнему живут люди. Дети ходят в школы и детские сады.

Только вдуматься – дети, которые сейчас учатся в первых классах, не знают жизни без войны. Когда она началась – этим крохам было по одному годику. Они делали первые шаги и произносили первые слова под страшные звуки орудий.

Подвалы в этих поселках – основное жилье для людей. В них они укрываются от бомбежек. Дети научились различать калибры снарядов. Они хорошо знают - из какого орудия по ним стреляют. Знают, как укрыться от обстрелов, когда с рюкзачками идут из школы домой.

Детишки ждут новогодние подаркиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Уже третий год подряд «Комсомольская правда - Донбасс» проводит новогоднюю акцию. Мы вместе со своими читателями поздравляем детишек прифронтовых поселков Республики с Новым годом – отвозим им подарки, сладости и фрукты и устраиваем утренники с Дедом Морозом.

И сами читатели «Комсомолки» решают – в какую горячую точку нужно отвезти подарки.

В прошлом году мы были в Гольмовском и Зайцево – эти поселки находятся на окраине Горловки. Дети были счастливы от того, что их не забывают и уделяют им внимание. Они не разучились радоваться жизни. Улыбки этих малышей стоят наших совместных усилий!

Их улыбки стоят наших с вами усилийФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Тогда мы не обошли стороной и бездомных деток. Наш Дед Мороз поздравил малышей Дома ребенка в Макеевке. Им привезли игрушки, много фруктов и сладости.

В этом году мы снова организовываем праздник для малышей, которые вынуждены жить в прифронтовой зоне и детских домах. Они нас ждут! Предлагаем всем желающим присоединиться.

Переведите любую удобную для вас сумму на любой из этих счетов:

Сбербанк России (Nikita Makarenkov)

Номер карточки - 4276 5204 7109 6305

Сбербанк России (Pavel Khanarin)

Номер карточки – 4276 5212 8803 2380

Деньги можно передать и другим способом - в том числе и при личной встрече в Донецке. Подробности по телефонам:

+38 071 696 09 99 (Павел)

+38 071 331 03 45 (Никита)

О том, как прошла наша акция, мы обязательно расскажем в конце декабря.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/683947" frameborder="0"></iframe> Дети на линии фронта.Их уроки прерывают звуки обстрелов. Их дома разрушают осколки снарядов. Но дети Донбасса продолжают верить в чудеса. Немного новогоднего настроения им подарили читатели «Комсомолки»

Как прошла акция в прошлом году

Как «Комсомолка» поздравила детей в прифронтовых поселках Донбасса – Зайцево и Гольмовском

Новогоднюю акцию по традиции мы провели вместе с читателями (подробнее)

В специализированном Доме ребенка растут совсем еще крохиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В специализированном Доме ребенка растут совсем еще крохиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Эти поселки в Донбассе называют красной зонойФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На собранные средства мы купим сладости, фрукты и игрушкиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Комсомолка» отвезла новогодние подарки дому ребенка в Макеевке

Детишки обрадовались нашему приезду и были счастливы получить подарки (подробнее)

Мальчик очень крепко обнимал нашего Деда МорозаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В специализированном Доме ребенка растут совсем еще крохиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Как прошла акция в позапрошлом году

Как «Комсомолка» поздравила с Новым годом детей на передовой под носом украинских снайперов (Часть 1)

«Комсомолка» в Донецке провела первую благотворительную акцию. Мы повезли подарки в «красную зону» - детям фронтовой Саханки (подробнее)

Как «Комсомолка» поздравила с Новым годом детей на передовой под носом украинских снайперов (Часть 2)

Донецкая «Комсомолка» с блондинкой за рулём стареньких «жигулей» поехала туда, куда не ступает нога международных наблюдателей (подробнее)

Как «Комсомолка» поздравила с Новым годом детей на передовой под носом украинских снайперов (Часть 3)

«Комсомольская правда» на передовой перевоплотилась в сказочных персонажей – Снегурочку, помощника Деда Мороза, Снежка и Бабу-Ягу и дети Саханки забыли о войне (подробнее)

На собранные средства мы купим сладости, фрукты и игрушкиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На собранные средства мы купим сладости, фрукты и игрушкиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Нашего Деда Мороза трехлетний мальчик обнимал крепко, как родного папу

Сотрудники редакции привезли подарки от читателей в специализированный дом ребенка в Макеевке (подробнее)

Как «Комсомолка» поздравляла детей прифронтовых поселков предыдущие два года

Фотографии, которые наши корреспонденты сделали во время проведения акции в прошлом и позапрошлом годах (фоторепортаж)