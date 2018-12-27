Как «Комсомолка» поздравила детей в прифронтовых поселках Зайцево и Гольмовский

Поселок Гольмовский каждый день звучит в сводках с фронта. Он находится в 50 километрах от Донецка, фактически на передовой. До украинских позиций – всего километр. Снаряды с «той стороны» прилетают регулярно, словно по расписанию. Вопреки этому в поселке продолжается жизнь. Дети ходят в школу, делают уроки и гуляют во дворе. Многим ребятам приходится добираться на учебу по маршруту, который просматривается украинской армией. Ежеминутно они рискуют собственной жизнью.

Чтобы хоть как-то порадовать ребят прифронтового поселка, мы привезли им подарки. Кстати, именно читатели посоветовали приехать в Гольмовский. Многие переживают за людей, оставшихся жить практически под носом у украинских вояк.

Всего подарки получили более 100 детейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Ожившие сводки»

Накануне нашего визита Гольмовский обстреливали. Именно этот поселок на севере Республики стал одним из направлений украинской армии для планирующегося наступления на ДНР.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/683947" frameborder="0"></iframe> Дети на линии фронта.Их уроки прерывают звуки обстрелов. Их дома разрушают осколки снарядов. Но дети Донбасса продолжают верить в чудеса. Немного новогоднего настроения им подарили читатели «Комсомолки»

«Ожившие сводки» - так можно назвать наше путешествие. Снаряды 152-го калибра, попавшие в жилой дом, увы, не вызовут негодования у общественности. Эту общественность нужно вывозить, чтобы она увидела «арсенал» - его жители собирают с огородов. Со своей земли, ради которой они и остались.

Директор школы Гольмовского Андрей КогутФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На пороге школы №77 нас встречает директор Андрей Когут. На входе висит мемориальная доска, установленная в честь защитника Республики – уроженца Гольмовского Алексею Беляеву. Он учился в этой школе. В феврале прошлого года погиб на фронте.

- Ни дня без обстрелов, пули свистят, стрелковое постоянно применяют, - говорит директор. Раньше он работал физруком, школу возглавил в войну, два года назад. Физкультура – его конек. И это видно по многочисленным кубкам и грамотам – негласно школа со спортивным уклоном.

В набор входили: сладости, фрукты и игрушкаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Директор этим не хвастает, но, по сути, он для подростков – пример. Вслух об этом они не скажут, хотя видно – уважают.

Вот такой плакат висит в школе ГольмовскогоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Дома свои не бросим!»

Если в двух словах, то Андрея Когута можно назвать серьезным оптимистом. Но и у него на пятый год обстрелов оптимизм заканчивается. Это в его гараже хранится 152-миллиметровый снаряд, который прошил кровлю его дома, затем перекрытия - и не разорвался.

- Почему мы остались? – удивленно пожимает плечами директор. – Родной дом – это все! Многие уехали. Не устроились, вернулись назад. Но те дома, что брошены, – уже не обретут новую жизнь. Знаете, если бросил, это уже навсегда!

Всего подарки получили более 100 детейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В прошлом году мы поехали в Саханку – поселок на передовой, где также теплится жизнь благодаря тем жителям, которые не бросили свои дома и остались на родной земле. В местной поселковой школе там учится всего 27 ребят. Они под обстрелами ходят в школу, спасаются в бомбоубежище и рисуют мир. Их рисунки вывешены прямо в холле большой и благоустроенной школы. Жаль только, что украинские солдаты, которые каждый день «мочат» поселок из всевозможного вооружения, не видят этого…

В школе Гольмовского - 210 детей. Это вдвое меньше, чем до войны. Детские крики, которые раздаются на перемене, радуют душу, напоминая о том, что жизнь продолжается.

Всего подарки получили более 100 детейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Подарки мы приготовили для учеников младших классов. В каждый набор входит килограммовое ассорти сладостей, упакованных в картонного Деда Мороза, килограммовый пакет мандаринов и красочный пазл. Для детей – это ого-го! Обычно им привозят небольшие наборы конфет. Так что удивлению не было предела.

«То ли святой Николай, то ли Дед Мороз»

Решили, что лучше всего вручать презенты в каждом классе отдельно, чтобы каждому уделить внимание. Когда наш святой Николай, или Дед Мороз (в каждом классе его называли по-разному), а в миру - Никита Макаренков заходил в классы, глаза ребят сияли от счастья.

- Ух ты, мандарины! – выкрикнула девчонка-второклашка.

Всего подарки получили более 100 детейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Почти у каждой семьи, проживающей на передовой, плачевная жизненная ситуация. Кто-то потерял жилье, кто-то работу. Одни пытаются удержаться на плаву и продолжать жить, надеются на лучшее, другие опускают руки и начинают пить.

- Па-а-азлы с ма-шин-кой! – восхищается второклашка Ваня. – Спасибо, Дедушка Мороз!

Ребята постарше выражали радость немного сдержанней. Но счастливые улыбки, когда они звали святого Николая и получали подарки, выдают их эмоции.

Всего подарки получили более 100 детейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Две школы в одной

Село Зайцево тоже каждый день появляется в сводках. Оно расположено в южной части Горловки – совсем рядом с Гольмовским. Сюда мы привезли не только сладости, но и теплые вещи, которые больше месяца к нам в редакцию свозили дончане. Часть одежды передали военные, они хотели отвезти помощь сами, но из-за напряженной ситуации на линии разграничения на это не осталось времени. Поэтому они доверили эту благотворительную миссию нам.

От зайцевской школы практически ничего не осталось. Каждый день в нее прилетают «подарки» от украинских военных. Для детей, которые в ней обучались, школа на окраине Горловки выделила несколько кабинетов, где размещаются тридцать шесть учеников.

Жители Зайцево живут прямо на линии фронта. Их поселок разделен на две частиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Добираются дети из Зайцево школьным автобусом – и его частенько обстреливали. Марина, школьница, была ранена в ногу. Марина, школьница, была ранена в ногу. Она - боец, не плачет, больше переживает за то, чтобы война скорее закончилась

- А первоклашки есть? – спрашиваем у директора зайцевской школы.

- Первоклашек нет – отвечает она. - В этом году их было так мало, что пришлось записывать их в уже сформировавшиеся классы другой школы.

Первоклассники – это словно обещание мира. Есть они – значит, и будущее есть. Но пока нас встречают только вторые-третьи классы. Протягивают ладошки за мандаринами и конфетами.

Директор зайцевской школы Елена КазаковаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Елена Казакова, директор школы из поселка Зайцево, говорит, что в начале войны дети вовсе не учились – обстрелы со стороны Украины были каждый день. Но в центре Зайцево работала библиотека. Учителя и дети приходили туда, так общались. Эти преподаватели – настоящие герои, им бы памятники ставить. Но учителя об этом не думают – тут бы процесс обучения наладить.

- Дети возвращаются в Зайцево с уроков, и начинаются обстрелы. Страшная жизнь у наших ребят, но они держатся, - говорит Елена Казакова.

Смотришь на эту хрупкую женщину, и не укладывается в голове, как она смогла удержать коллектив и не оставить детей.

Поздравить детишек мы зашли как раз на перемене. Малыши чуть ли не сбивают с ног друг друга. Все хотят как можно скорее попасть на праздник. Они собираются в актовом зале школы.

Всего подарки получили более 100 детейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Быстрее взрослеют

Традиционно первым входит наш сказочный персонаж. Его хором очень громко зовут школьники.

- Здравствуйте, дети! Шел я к вам лесами и полями! У меня есть для вас подарки! Вы хорошо себя вели в этом году? – обращается к детям наш коллега, облаченный в красный костюм и белую пушистую бороду.

- Конечно, хорошо! – кричат хором ребята.

Ребятам нужно внимание, они – дети войны, мир воспринимают совсем по-другому и взрослеют быстрее, нежели их сверстники из мирных регионов.Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Начинаем раздавать наборы сладостей, упакованные в красочные картонные коробки. А потом фрукты: мандарины и бананы. Дети окружают главного новогоднего персонажа и послушно ждут.

- Спасибо, что приехали, - благодарят они нас.

Ребятам нужно внимание, они – дети войны, мир воспринимают совсем по-другому и взрослеют быстрее, нежели их сверстники из мирных регионов.

Ребятам нужно внимание, они – дети войны, мир воспринимают совсем по-другомуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Зайцево живет вопреки

Уже на обратном пути заезжаем в поселковую администрацию Зайцево, чтобы раздать одежду, обувь и игрушки. Здесь собраны вещи и для детей, и для взрослых.

- Сейчас людей звать не будем, время опасное, все расходятся по домам, поселок пустеет, - говорит нам заместитель главы Зайцево. – Завтра с утра займемся этим вопросом. Эта одежда очень кстати нашим жителям, особенно зимняя.

В Зайцево до обеда кипит работа – из деревянных поддонов изготавливают лавочки, обустраивают поселок. Здание администрации красиво украшено – ветки сосны, блестящая мишура… появляется новогоднее настроение.

Война не прекращалась ни на день. Если в некоторых населенных пунктах уже долгое время не слышны взрывы снарядов, то здесь все живут как на пороховой бочке. Украинские вояки буквально дышат в спину – они в километре, совсем рядом.

- Так нельзя с людьми! – говорит житель Зайцево. – Пятый год войны! Сколько можно?

Вопрос повис в воздухе.

Передали одежду, обувь и игрушки жителям прифронтового ЗайцевоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Оптимизм и распутье на фронте

У поселкового головы Ирины Дикун работает еще тот оптимист, до войны – директор коммунального предприятия – Владислав Черкашин.

- Почему вы остались, не уехали там, где нет войны?

- Родная земля, - в этих словах, без пафоса, ответ на самый главный вопрос – почему мы здесь.

Замглавы Зайцево Владислав ЧеркашинФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Владислав Черкашин проводит нам небольшую экскурсию по поселку.

- Здесь недавно снаряд упал, и здесь, и здесь, - показывает он. – Тут во двор залетело, ворота вылетели, разлетелись на мелкие части. Хорошо, что в тот момент там никого не было.

Проходим метров сто, не больше. Заместитель поселкового головы резко притормаживает.

- Дальше не пойдем, позиции «той стороны» уже за посадкой, - сообщает он нам. - Они там хорошенько окопались.

В зайцевской администрации - креативный зал ожиданияФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Возвращались в Донецк молча

Возвращаемся в Донецк. После долгого молчания, после полученных впечатлений каждый из нас хочет побыть наедине с собой, просто нет слов, чтобы описать то, что приходится переживать этим людям.

- А вы в самом деле напишете? – прервав тишину, спросил нас частный перевозчик Игорь, когда мы уже подъезжали к городу. Единственный мужик, который согласился везти нас на своем «бусике» к фронту.

Игорь грузил с нами вещи, а это довольно много тяжелых ящиков и пакетов. Мы видим его впервые, и доверие – это главное, что помогает в нашей акции.

- Постараемся, - сказали мы.

Правда - это что? Оставленные дома, безработица и ежедневные обстрелы. Игорь потрясен, что молодые девушки работают в школе, живут в поселке, который Украина объявила мертвым.

На этом наша акция не заканчивается. Впереди еще поездка в дом ребенка в Макеевке. Там нас ждут малыши до четырех лет.

Продолжение следует...

Деньги на подарки собрали наши читателиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Как собирали деньги

Средства на акцию мы собирали вместе с нашими читателями. В прошлом году денежные переводы шли в основном из России. В нынешнем активно присоединились и жители Республики. Самый большой перевод на карточку республиканского банка составил 6800 рублей. Некоторые дончане передавали деньги при личной встрече.

Первым, кто сделал свой вклад, стал пенсионер из Донецка. К акции присоединились стоматология, макеевское ателье, техникум, республиканский дом природы и магазин новогодних игрушек. А фабрика «Донко» предоставила нам хорошую скидку на сладости.

- Мы хотим передать частичку своей души, чтобы согреть сердца детишек, которые оказались в беде, - говорят дончане.