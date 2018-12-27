Как «Комсомолка» поздравила детей в прифронтовых поселках Зайцево и Гольмовский
Поселок Гольмовский каждый день звучит в сводках с фронта. Он находится в 50 километрах от Донецка, фактически на передовой. До украинских позиций – всего километр. Снаряды с «той стороны» прилетают регулярно, словно по расписанию. Вопреки этому в поселке продолжается жизнь. Дети ходят в школу, делают уроки и гуляют во дворе. Многим ребятам приходится добираться на учебу по маршруту, который просматривается украинской армией. Ежеминутно они рискуют собственной жизнью.
Чтобы хоть как-то порадовать ребят прифронтового поселка, мы привезли им подарки. Кстати, именно читатели посоветовали приехать в Гольмовский. Многие переживают за людей, оставшихся жить практически под носом у украинских вояк.
«Ожившие сводки»
Накануне нашего визита Гольмовский обстреливали. Именно этот поселок на севере Республики стал одним из направлений украинской армии для планирующегося наступления на ДНР.
Дети на линии фронта.Их уроки прерывают звуки обстрелов. Их дома разрушают осколки снарядов. Но дети Донбасса продолжают верить в чудеса. Немного новогоднего настроения им подарили читатели «Комсомолки»
«Ожившие сводки» - так можно назвать наше путешествие. Снаряды 152-го калибра, попавшие в жилой дом, увы, не вызовут негодования у общественности. Эту общественность нужно вывозить, чтобы она увидела «арсенал» - его жители собирают с огородов. Со своей земли, ради которой они и остались.
Директор школы Гольмовского Андрей КогутФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
На пороге школы №77 нас встречает директор Андрей Когут. На входе висит мемориальная доска, установленная в честь защитника Республики – уроженца Гольмовского Алексею Беляеву. Он учился в этой школе. В феврале прошлого года погиб на фронте.
- Ни дня без обстрелов, пули свистят, стрелковое постоянно применяют, - говорит директор. Раньше он работал физруком, школу возглавил в войну, два года назад. Физкультура – его конек. И это видно по многочисленным кубкам и грамотам – негласно школа со спортивным уклоном.
В набор входили: сладости, фрукты и игрушкаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Директор этим не хвастает, но, по сути, он для подростков – пример. Вслух об этом они не скажут, хотя видно – уважают.
Вот такой плакат висит в школе ГольмовскогоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
«Дома свои не бросим!»
Если в двух словах, то Андрея Когута можно назвать серьезным оптимистом. Но и у него на пятый год обстрелов оптимизм заканчивается. Это в его гараже хранится 152-миллиметровый снаряд, который прошил кровлю его дома, затем перекрытия - и не разорвался.
- Почему мы остались? – удивленно пожимает плечами директор. – Родной дом – это все! Многие уехали. Не устроились, вернулись назад. Но те дома, что брошены, – уже не обретут новую жизнь. Знаете, если бросил, это уже навсегда!
В прошлом году мы поехали в Саханку – поселок на передовой, где также теплится жизнь благодаря тем жителям, которые не бросили свои дома и остались на родной земле. В местной поселковой школе там учится всего 27 ребят. Они под обстрелами ходят в школу, спасаются в бомбоубежище и рисуют мир. Их рисунки вывешены прямо в холле большой и благоустроенной школы. Жаль только, что украинские солдаты, которые каждый день «мочат» поселок из всевозможного вооружения, не видят этого…
В школе Гольмовского - 210 детей. Это вдвое меньше, чем до войны. Детские крики, которые раздаются на перемене, радуют душу, напоминая о том, что жизнь продолжается.
Подарки мы приготовили для учеников младших классов. В каждый набор входит килограммовое ассорти сладостей, упакованных в картонного Деда Мороза, килограммовый пакет мандаринов и красочный пазл. Для детей – это ого-го! Обычно им привозят небольшие наборы конфет. Так что удивлению не было предела.
«То ли святой Николай, то ли Дед Мороз»
Решили, что лучше всего вручать презенты в каждом классе отдельно, чтобы каждому уделить внимание. Когда наш святой Николай, или Дед Мороз (в каждом классе его называли по-разному), а в миру - Никита Макаренков заходил в классы, глаза ребят сияли от счастья.
- Ух ты, мандарины! – выкрикнула девчонка-второклашка.
Почти у каждой семьи, проживающей на передовой, плачевная жизненная ситуация. Кто-то потерял жилье, кто-то работу. Одни пытаются удержаться на плаву и продолжать жить, надеются на лучшее, другие опускают руки и начинают пить.
- Па-а-азлы с ма-шин-кой! – восхищается второклашка Ваня. – Спасибо, Дедушка Мороз!
Ребята постарше выражали радость немного сдержанней. Но счастливые улыбки, когда они звали святого Николая и получали подарки, выдают их эмоции.
Две школы в одной
Село Зайцево тоже каждый день появляется в сводках. Оно расположено в южной части Горловки – совсем рядом с Гольмовским. Сюда мы привезли не только сладости, но и теплые вещи, которые больше месяца к нам в редакцию свозили дончане. Часть одежды передали военные, они хотели отвезти помощь сами, но из-за напряженной ситуации на линии разграничения на это не осталось времени. Поэтому они доверили эту благотворительную миссию нам.
От зайцевской школы практически ничего не осталось. Каждый день в нее прилетают «подарки» от украинских военных. Для детей, которые в ней обучались, школа на окраине Горловки выделила несколько кабинетов, где размещаются тридцать шесть учеников.
Жители Зайцево живут прямо на линии фронта. Их поселок разделен на две частиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Добираются дети из Зайцево школьным автобусом – и его частенько обстреливали. Марина, школьница, была ранена в ногу. Марина, школьница, была ранена в ногу. Она - боец, не плачет, больше переживает за то, чтобы война скорее закончилась
- А первоклашки есть? – спрашиваем у директора зайцевской школы.
- Первоклашек нет – отвечает она. - В этом году их было так мало, что пришлось записывать их в уже сформировавшиеся классы другой школы.
Первоклассники – это словно обещание мира. Есть они – значит, и будущее есть. Но пока нас встречают только вторые-третьи классы. Протягивают ладошки за мандаринами и конфетами.
Директор зайцевской школы Елена КазаковаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Елена Казакова, директор школы из поселка Зайцево, говорит, что в начале войны дети вовсе не учились – обстрелы со стороны Украины были каждый день. Но в центре Зайцево работала библиотека. Учителя и дети приходили туда, так общались. Эти преподаватели – настоящие герои, им бы памятники ставить. Но учителя об этом не думают – тут бы процесс обучения наладить.
- Дети возвращаются в Зайцево с уроков, и начинаются обстрелы. Страшная жизнь у наших ребят, но они держатся, - говорит Елена Казакова.
Смотришь на эту хрупкую женщину, и не укладывается в голове, как она смогла удержать коллектив и не оставить детей.
Поздравить детишек мы зашли как раз на перемене. Малыши чуть ли не сбивают с ног друг друга. Все хотят как можно скорее попасть на праздник. Они собираются в актовом зале школы.
Быстрее взрослеют
Традиционно первым входит наш сказочный персонаж. Его хором очень громко зовут школьники.
- Здравствуйте, дети! Шел я к вам лесами и полями! У меня есть для вас подарки! Вы хорошо себя вели в этом году? – обращается к детям наш коллега, облаченный в красный костюм и белую пушистую бороду.
- Конечно, хорошо! – кричат хором ребята.
Ребятам нужно внимание, они – дети войны, мир воспринимают совсем по-другому и взрослеют быстрее, нежели их сверстники из мирных регионов.Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Начинаем раздавать наборы сладостей, упакованные в красочные картонные коробки. А потом фрукты: мандарины и бананы. Дети окружают главного новогоднего персонажа и послушно ждут.
- Спасибо, что приехали, - благодарят они нас.
Ребятам нужно внимание, они – дети войны, мир воспринимают совсем по-другому и взрослеют быстрее, нежели их сверстники из мирных регионов.
Ребятам нужно внимание, они – дети войны, мир воспринимают совсем по-другомуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Зайцево живет вопреки
Уже на обратном пути заезжаем в поселковую администрацию Зайцево, чтобы раздать одежду, обувь и игрушки. Здесь собраны вещи и для детей, и для взрослых.
- Сейчас людей звать не будем, время опасное, все расходятся по домам, поселок пустеет, - говорит нам заместитель главы Зайцево. – Завтра с утра займемся этим вопросом. Эта одежда очень кстати нашим жителям, особенно зимняя.
В Зайцево до обеда кипит работа – из деревянных поддонов изготавливают лавочки, обустраивают поселок. Здание администрации красиво украшено – ветки сосны, блестящая мишура… появляется новогоднее настроение.
Война не прекращалась ни на день. Если в некоторых населенных пунктах уже долгое время не слышны взрывы снарядов, то здесь все живут как на пороховой бочке. Украинские вояки буквально дышат в спину – они в километре, совсем рядом.
- Так нельзя с людьми! – говорит житель Зайцево. – Пятый год войны! Сколько можно?
Вопрос повис в воздухе.
Передали одежду, обувь и игрушки жителям прифронтового ЗайцевоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Оптимизм и распутье на фронте
У поселкового головы Ирины Дикун работает еще тот оптимист, до войны – директор коммунального предприятия – Владислав Черкашин.
- Почему вы остались, не уехали там, где нет войны?
- Родная земля, - в этих словах, без пафоса, ответ на самый главный вопрос – почему мы здесь.
Замглавы Зайцево Владислав ЧеркашинФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Владислав Черкашин проводит нам небольшую экскурсию по поселку.
- Здесь недавно снаряд упал, и здесь, и здесь, - показывает он. – Тут во двор залетело, ворота вылетели, разлетелись на мелкие части. Хорошо, что в тот момент там никого не было.
Проходим метров сто, не больше. Заместитель поселкового головы резко притормаживает.
- Дальше не пойдем, позиции «той стороны» уже за посадкой, - сообщает он нам. - Они там хорошенько окопались.
В зайцевской администрации - креативный зал ожиданияФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Возвращались в Донецк молча
Возвращаемся в Донецк. После долгого молчания, после полученных впечатлений каждый из нас хочет побыть наедине с собой, просто нет слов, чтобы описать то, что приходится переживать этим людям.
- А вы в самом деле напишете? – прервав тишину, спросил нас частный перевозчик Игорь, когда мы уже подъезжали к городу. Единственный мужик, который согласился везти нас на своем «бусике» к фронту.
Игорь грузил с нами вещи, а это довольно много тяжелых ящиков и пакетов. Мы видим его впервые, и доверие – это главное, что помогает в нашей акции.
- Постараемся, - сказали мы.
Правда - это что? Оставленные дома, безработица и ежедневные обстрелы. Игорь потрясен, что молодые девушки работают в школе, живут в поселке, который Украина объявила мертвым.
На этом наша акция не заканчивается. Впереди еще поездка в дом ребенка в Макеевке. Там нас ждут малыши до четырех лет.
Продолжение следует...
Деньги на подарки собрали наши читателиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Как собирали деньги
Средства на акцию мы собирали вместе с нашими читателями. В прошлом году денежные переводы шли в основном из России. В нынешнем активно присоединились и жители Республики. Самый большой перевод на карточку республиканского банка составил 6800 рублей. Некоторые дончане передавали деньги при личной встрече.
Первым, кто сделал свой вклад, стал пенсионер из Донецка. К акции присоединились стоматология, макеевское ателье, техникум, республиканский дом природы и магазин новогодних игрушек. А фабрика «Донко» предоставила нам хорошую скидку на сладости.
- Мы хотим передать частичку своей души, чтобы согреть сердца детишек, которые оказались в беде, - говорят дончане.