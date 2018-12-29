«Комсомолка» отвезла новогодние подарки дому ребенка в Макеевке

Часть 1

Эти малыши кажутся особенно трогательными. Они спускаются вниз по лестнице, держась за перила. Воспитатели, как настоящие мамочки, идут следом за ними, приговаривая: «Наденьте капюшон, видите, дверь открыта!»

В эту открытую дверь мы сносим гостинцы – мандарины, киви, ананасы, зефир, мармелад. Еще у нас – баклажки с детской водой, которая крайне необходима для приготовления смеси грудничкам, и памперсы. Мы привозим такие подарки каждый год.

Детей собирают в зале, где у них обычно проходят концерты. Здесь уже все украшено к Новому году – красавица елка тоже заняла свое почетное место.

«А что такое ананас?»

Когда наш Дед Мороз заходит в это помещение, в глазах у одних детей удивление, у других радость, а третьи немного пугаются. Сказочный персонаж проходит по кругу и здоровается с каждым ребенком отдельно.

«Комсомолка» отвезла новогодние подарки дому ребенка в МакеевкеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Кто хочет рассказать мне стишок? – спрашивает Дед Мороз, усаживаясь на трон у елки, рядом ставит мешок. В нем – ананасы! Мы решили вручать в качестве приза именно этот фрукт. В прошлом году мы заметили, с каким удивлением дети смотрели на него – мало кто из них видел ананас. В этот раз – то же самое.

Первым выходит мальчик. Читает стихотворение громко, с выражением. И получает приз.

- А что это? – тихонько спрашивает ребенок. Он пытается взять обеими ручками фрукт, но у него не получается, тот слишком тяжелый.

- Хорошенький мой, это ананас, - объясняет нянечка и помогает ребенку.

После него к нашему сказочному персонажу сбегаются сразу несколько детей – стишок они рассказывают хором. Все получают по ананасу. Мы договариваемся, что фрукты они поделят на всех воспитанников, на что дети с радостью соглашаются.

«Комсомолка» отвезла новогодние подарки дому ребенка в МакеевкеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- А теперь давайте споем? – призывает Дед Мороз.

- Давайте! – отвечают дети. Сотрудники дома ребенка включают музыку, и начинается хоровод. Глаза у детей начинают сиять счастьем. Это то, что мы и хотели им подарить, – внимание. Его, конечно, работники учреждения дарят предостаточно, но все же… внимание извне – ценнее.

После того как мы поздравили детишек, ребята остаются в зале – у них репетиция новогоднего утренника. Разучивают стишки, песни и танцы не только воспитанники, но и нянечки.

Дети со всей Республики

Главный врач специализированного дома ребенка Виктор Гончаров, врач-педиатр высшей категории, руководит этим учреждением со дня открытия – с июля 2001 года, тогда ВИЧ-инфекция достигла пика своего роста.

Виктор Алексеевич, соглашаясь побеседовать с нами, по традиции немного ворчит – мол, журналисты не так пишут. Он имеет в виду резко негативные публикации по поводу открытия этого дома ребенка для особенных малышей – о нем писали как о «гетто для спидозников». Местные жители, увы, тоже показали себя не с самой лучшей стороны - разбирали забор, подбрасывали на территорию всякого рода мусор. Только спустя несколько лет успокоились.

А за это время медперсонал вынес отсюда ведра шприцев и тонны бутылок – такое вот наследство им досталось в 2001 году.

Теперь здесь все ухожено и прибрано, имеется хорошо оборудованная большая детская площадка. Виктор Гончаров приглашает нас летом, когда клумбы все в цветах, а малыши со своими названными мамами катаются на качелях.

«Комсомолка» отвезла новогодние подарки дому ребенка в МакеевкеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Виктор Алексеевич, эти детки обижены судьбой дважды. Сначала их родители заразили ВИЧ, а потом бросили. Можно им еще как-то помочь?

- У нас действительно домашняя атмосфера, здесь не казарма. Дом ребенка рассчитан на 80 коек для детей-сирот, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, возрастом от 1 месяца до 4 лет. Поступают дети из городов и районов Донецкой Народной Республики.

Но семью им никто не заменит! И я не понимаю, как, родив ребенка и узнав о своем статусе, мать бежит из роддома через окно? Понятно, она в шоке. Но как быть без матери малышу?

В этом году усыновили 20 малышей

В доме ребенка сейчас 73 малыша. Многие тяжелые – с различными видами гепатита, туберкулеза. Тринадцать ребят имеют установленный ВИЧ-статус, других наблюдают – мониторят реакцию организма.

Есть и «временные дети» - это когда мама, к примеру, была ранена. Малыша временно оформляют в дом ребенка. Многих потом забирают.

- А усыновляют таких детей?

- Вот недавно священник усыновил ребенка с ВИЧ. Кстати, верующие люди таких деток усыновляли и до войны. В прошлом году у нас усыновили шестерых малышей, а в этом аж 20!

- Мы слышали, как они называют вас папой, а воспитательниц мамами. Это обязывает?

- На самом деле это признак доверия ребенка. Никогда он мамой не назовет воспитателя, который все время резко одергивает его. У нас таких нет! – улыбается Гончаров. – Мои девочки из персонала много учились. Санкт-Петербург, Лондон, Берлин, Оттава, Найроби, Киев, Симферополь, Ялта – все, что проводилось по теме ВИЧ, мы прошли. Знаете, я был в Уганде. Там большой процент ВИЧ-инфицированных. Так вот – там сирот нет! Беднейшая страна, но детей не бросают. Родственники больных забирают к себе. И ухаживают, воспитывают.

«Комсомолка» отвезла новогодние подарки дому ребенка в МакеевкеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Слышали, что некоторые родители, находясь в местах заключения, разыскивают детей. Пишут и вам. Как дальше складывается ситуация?

- Выходят из зоны и не вспоминают, - в голосе Гончарова звучит горечь. – Мне наши малыши напоминают декабристов. Только они совсем еще маленькие для таких потрясений. И знаете, как они радуются, когда к ним приходят родители для усыновления? Просто не передать! Рассказывают в группе – мол, ко мне мама или папа пришли! А остальные надеются и ждут. Верят – к ним тоже обязательно придут!

СПРАВКА «КП»

Макеевский дом ребенка считался уникальным на всей территории Украины. В других городах детей держат либо при больнице, либо в изоляторах при интернатах.

А тут имеются: карантинное отделение с санпропускником, изолятор на 16 коек, лаборатория, кабинет УЗИ, физиотерапевтический и стоматологический кабинеты, две группы для ВИЧ-позитивных детей и три группы детей, находящихся на лабораторном мониторинге по ВИЧ-инфекции. Есть прачечная, пищеблок с подсобными помещениями и три бокса для автомобилей.

ЗВЕЗДОПАД

Кто только не посещал уникальный дом ребенка в Макеевке!

След от звезд остался, только больше не приезжают

В 2009 году в рамках благотворительной акции «Звезды – детям» приезжали звезды эстрады и спорта: олимпийские чемпионы по плаванию Яна Клочкова и Олег Лисогор, боксер Владимир Вирчис, атлет и рекордсмен Книги рекордов Гиннесса по силовым номерам Дмитрий Халаджи, артисты Виталий Козловский, Гайтана, Тина Кароль, Владимир Гришко, Мика Ньютон и Валид Арфуш.

Собрал всех звезд бизнесмен Тимофей Нагорный вместе с олимпийской чемпионкой по гимнастике Лилией Подкопаевой. С их помощью была установлена игровая детская площадка. Сейчас Лилия – украинская активистка, Тимофей арестован с 2018 года за госизмену – якобы за связь с Кремлем. С Лилией они развелись.

В 2006 году Святослав Вакарчук помог отремонтировать крышу и трубопровод. Привозил детям рождественские подарки. Трубу помнят до сих пор – выстояла и под обстрелами.

В гости сюда приезжал даже знаменитый английский певец и музыкант сэр Элтон Джон. Вместе с Еленой Франчук они представили первые результаты совместного проекта «Дети плюс». Целью проекта было улучшение жизни детей, рожденных ВИЧ-позитивными матерями. Хотели изменить отношение общества к таким детям, помочь им перейти из детских домов в приемные семьи.

Вдова Лучано Паваротти когда-то тоже приезжала в детский дом Макеевки.

- Здесь очень красивые и умные дети, - сказала она тогда.