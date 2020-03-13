2020-03-13T14:16:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Главный санврач ЛНР Дмитрий Докашенко о коронавирусе: Украина находится в определенном коллапсе

Закрытие границ Украиной может повлечь за собой тяжелейшую социальную ситуацию
Никита МАКАРЕНКОВ
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Дмитрий Докашенко считает, что закрытие границ Украиной может повлечь за собой тяжелейшую социальную ситуацию. Фото: Луганский информационный центрДмитрий Докашенко считает, что закрытие границ Украиной может повлечь за собой тяжелейшую социальную ситуацию. Фото: Луганский информационный центр
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Главный санитарный врач Луганской Народной Республики Дмитрий Докашенко прокомментировал ситуацию с карантином из-за коронавируса, которая сложилась на Украине.

- Украина находится в определенном коллапсе. Проблема в том, что там практически нет санэпидслужбы, лабораторной базы, где можно проводить исследования, нет первичного звена, куда бы люди могли обратиться за медицинской помощью, - заявил Докашенко Луганскому информационному центру. - Некоторые населенные пункты настолько удалены от лечебного учреждения, что люди с трудом туда добираются.

Перекрытие границ, по мнению главного санврача ЛНР, может повлечь за собой тяжелейшую социальную ситуацию. Это касается пенсионеров, которые на Украине получают заработанные своим трудом выплаты.

- В случае закрытия границ и неявки их на подконтрольную Украине территорию для подтверждения права на получение пенсии они лишатся этих выплат. Поэтому для нас это очень неприятный процесс. Будем надеяться, что до этого не дойдет.

Напомним, 11 марта на Украине был объявлен общенациональный карантин. Помимо прочего он предусматривает закрытие большей части пропускных пунктов. Из 219 - останутся всего 49. Жителей Донбасса беспокоит – не коснется ли это пропускных пунктов между Республиками и Украиной. Пока они работают в штатном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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