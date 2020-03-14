2020-03-14T13:01:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Леонид Пасечник из-за угрозы коронавируса ввел режим повышенной готовности в ЛНР

Прибывшие из стран с неблагополучной эпидемситуацией должны сообщить на горячую линию Минздрава о своем возвращении
Никита МАКАРЕНКОВ
Поделиться:
Леонид Пасечник из-за угрозы коронавируса ввел режим повышенной готовности в ЛНРЛеонид Пасечник из-за угрозы коронавируса ввел режим повышенной готовности в ЛНРФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ «О введении режима повышенной готовности». Теперь все люди, прибывшие из Китая, Испании, Италии, Ирана, Южной Кореи, Франции, Германии и других государств с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, должны обеспечить самоизоляцию на дому на срок двух недель со дня возвращения в Республику.

О чем еще говорится в указе Главы ЛНР:

Прибывшие из стран с неблагополучной эпидемситуацией должны сообщить на горячую линию Минздрава о своем возвращении, месте, датах пребывания за рубежом и контактную информацию.

Запрещается въезд в ЛНР граждан с повышенной температурой тела и респираторными симптомами, прибывающих с Украины и территории ЛНР, временно подконтрольной Украине, не имеющих регистрации в Республике.

Все работодатели должны обеспечить измерение температуры тела работникам с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

Запрещается проведение массовых мероприятий в учреждениях образования Республики. При повышении уровня инфекционной заболеваемости, учебный процесс будет приостановлен.

Также на срок до 31 марта запрещается проведение массовых мероприятий с числом участников больше 50 человек.

Также Глава Республики обязал Минздрав ЛНР обеспечить нахождение медиков на международных автомобильных пунктах пропуска и на временных пунктах пропуска ЛНР. Их задача - выявление лиц с повышенной температурой тела и направление их в инфекционный стационар для установления диагноза или решения вопроса въезда на территорию Республики.

С полным текстом указа можно ознакомиться здесь.

Горячая линия Минздрава - 0642 92-05-10

Читайте также

Коронавирус 2020: Украина не закроет пункты пропуска в Донбассе до решения по срокам верификации пенсионеров

Украинские бесы войны собираются ввести карантин на линии разграничения с ДНР и ЛНР (подробнее)

Тем временем

Медики поместили на домашний карантин 14 жителей ЛНР с подозрением на коронавирус

Где они могли бы заразиться вирусом covid-19 неизвестно (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Коронавирус в Европе: Чехия, Норвегия и Словакия закрывают границы из-за коронавируса: что надо знать туристам
Страны Европы решились на кардинальные меры для борьбы с коронавирусом. Чехия, Норвегия и Словакия закрыли границы для всех иностранцев, включая россиян
Кардиолог Ярослав Ашихмин: От коронавируса умерло меньше людей, чем ежедневно гибнет из-за болезней сердца. Но фастфуды не пустеют
Известный врач и научно-медицинский просветитель считает, что вместо того чтобы биться в истерике лучше заняться своим здоровьем
Новости 24
Полиция ЛНР будет патрулировать города Республики с казаками
Коронавирус 2020: 16 марта Украина может закрыть пункт пропуска в Станице Луганской
Донецкий волонтер Андрей Лысенко попал под обстрел ВСУ
Рядом с КПП под Донецком тяжело ранен мирный житель
На традиционном студенческом балу в Донецке выбрали «Короля» и «Королеву»
В ЛНР введен режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса
Коронавирус 2020: Украина не закроет пункты пропуска в Донбассе до решения по срокам верификации пенсионеров
В «черную пятницу» украинские военные бесновались - выпустили по ДНР более 300 снарядов, мин и гранат
В ДНР привезли тест-системы для обнаружения коронавируса
«Это не грипп!» В подконтрольном Киеву Краматорске госпитализировали маленькую девочку с подозрением на коронавирус
Погода на день в Луганске: 14 марта туман, дождь и похолодание до +10 градусов
Защитите от коронавируса себя сами! - Донецкий врач о ситуации с опасной инфекцией
В Горловке в результате обстрела ВСУ ранены трое жителей, среди них – ребенок
Погода на день в Донецке: 14 марта с утра дождик, до +12 градусов
«В их рисунках много ужаса и мало света»: В соцсетях запустили флешмоб в поддержку детей из обстреливаемого Зайцево
Украинские боевики пригнали в Донбасс 55 бронетранспортеров
Донецкий парк Щербакова лишится своего главного аттракциона
Донецкий футболист Алексей Мишин перешел в профессиональный клуб Крыма
В Донецке прекращен сбор денег смертельно больной Кире Головченко
С туристской из Китая, которая госпитализирована по подозрению в инфицировании коронавирусом - все в порядке!
Медики поместили на домашний карантин 14 жителей ЛНР с подозрением на коронавирус