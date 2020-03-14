Леонид Пасечник из-за угрозы коронавируса ввел режим повышенной готовности в ЛНР

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ «О введении режима повышенной готовности». Теперь все люди, прибывшие из Китая, Испании, Италии, Ирана, Южной Кореи, Франции, Германии и других государств с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, должны обеспечить самоизоляцию на дому на срок двух недель со дня возвращения в Республику.

О чем еще говорится в указе Главы ЛНР:

Прибывшие из стран с неблагополучной эпидемситуацией должны сообщить на горячую линию Минздрава о своем возвращении, месте, датах пребывания за рубежом и контактную информацию.

Запрещается въезд в ЛНР граждан с повышенной температурой тела и респираторными симптомами, прибывающих с Украины и территории ЛНР, временно подконтрольной Украине, не имеющих регистрации в Республике.

Все работодатели должны обеспечить измерение температуры тела работникам с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

Запрещается проведение массовых мероприятий в учреждениях образования Республики. При повышении уровня инфекционной заболеваемости, учебный процесс будет приостановлен.

Также на срок до 31 марта запрещается проведение массовых мероприятий с числом участников больше 50 человек.

Также Глава Республики обязал Минздрав ЛНР обеспечить нахождение медиков на международных автомобильных пунктах пропуска и на временных пунктах пропуска ЛНР. Их задача - выявление лиц с повышенной температурой тела и направление их в инфекционный стационар для установления диагноза или решения вопроса въезда на территорию Республики.

С полным текстом указа можно ознакомиться здесь.

Горячая линия Минздрава - 0642 92-05-10

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