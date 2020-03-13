Медики поместили на домашний карантин 14 жителей ЛНР с подозрением на коронавирус
На сегодняшний день в Луганской Народной Республике 14 человек находится на домашнем карантине из-за подозрений на заражение коронавирусом (covid-19). Об этом рассказал главный врач Луганской республиканской санитарно-эпидемической станции, главный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко.
— У нас 14 человек находится под динамичным наблюдением. Они не изолированы, но находятся на карантине по месту жительства в своих квартирах, и им запрещено выходить все время карантина, — сообщил Докашенко.
Где жители Республики могли заразиться вирусом, Дмитрий Домашенко не уточнил. Лишь вопрос времени, когда людей отпустят из-под карантина. Для этого нужно дождаться результатов анализа крови. Но пока в Республике нет тест-системы, которая бы выявляла коронавирус. Систему обещают доставить в ближайшее время. Этим вопросом занимается Роспотребнадзор.
Читайте также:
«12 заболевших коронавирусом в Горловке!» - Очередная ложь Авакова
Украина продолжает распространять фейки по поводу заболевания коронавирусом в республиках (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»