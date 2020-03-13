2020-03-13T18:07:02+03:00
Политика

Медики поместили на домашний карантин 14 жителей ЛНР с подозрением на коронавирус

Где они могли бы заразиться вирусом covid-19 неизвестно
Екатерина Сорока
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Тем временем в больницах ЛНР больных c вирусом covid-19 не выявлено. Фото: znak.comТем временем в больницах ЛНР больных c вирусом covid-19 не выявлено. Фото: znak.com
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На сегодняшний день в Луганской Народной Республике 14 человек находится на домашнем карантине из-за подозрений на заражение коронавирусом (covid-19). Об этом рассказал главный врач Луганской республиканской санитарно-эпидемической станции, главный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко.

— У нас 14 человек находится под динамичным наблюдением. Они не изолированы, но находятся на карантине по месту жительства в своих квартирах, и им запрещено выходить все время карантина, — сообщил Докашенко.

Где жители Республики могли заразиться вирусом, Дмитрий Домашенко не уточнил. Лишь вопрос времени, когда людей отпустят из-под карантина. Для этого нужно дождаться результатов анализа крови. Но пока в Республике нет тест-системы, которая бы выявляла коронавирус. Систему обещают доставить в ближайшее время. Этим вопросом занимается Роспотребнадзор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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