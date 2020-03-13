2020-03-13T12:41:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Тест-системы для определения коронавируса появятся в ЛНР в ближайшее время

По состоянию на сегодня случаи заражения на территории Республики не зафиксированы
Никита МАКАРЕНКОВ
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По состоянию на сегодня случаи заражения на территории Республики не зафиксированы. Фото: primorsky.ruПо состоянию на сегодня случаи заражения на территории Республики не зафиксированы. Фото: primorsky.ru
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Главный государственный санврач ЛНР Дмитрий Докашенко рассказал Луганскому информационному центру о готовности Республики к борьбе с коронавирусом.

- В Минздраве сформирован штаб, в который входят основные ведущие специалисты министерства, лечебная сеть и служба скорой помощи, - заявил санврач. - В штабе определены клинические базы, куда в случае надобности будут госпитализироваться пациенты.

Дмитрий Докашенко уточнил, что все пациенты, которые контактировали с прибывшими из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран или сами вернулись из них, на протяжении 2 недель подлежат динамическому наблюдению.

- Если это учащиеся, мы выделяем отдельные изоляторы на территории профилактория. Мы берем на исследование материал из носоглотки. Это не больно. Дырок не делаем. Только взяли мазок, доставили в лабораторию и динамически наблюдаем 14 дней. Если за это время нет клинических проявлений, то есть отрицательные результаты лабораторных исследований, то мы их отпускаем и продолжаем в динамическом режиме выявлять пациентов.

Сейчас тест-систем для выявления коронавируса в ЛНР нет. Однако в ближайшее время ожидается, что некоторое количество тест-систем для Республики выделит Роспотребнадзор.

Напомним, что 9 марта в ДНР с температурой была госпитализирована женщина, которая прибыла из Китая. Сейчас она находится в инфекционном отделении Горловки под наблюдением врачей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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