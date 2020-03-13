2020-03-13T16:14:43+03:00
Коронавирус Covid-19

«12 заболевших коронавирусом в Горловке!» - Очередная ложь Авакова

Украина продолжает распространять фейки по поводу заболевания коронавирусом в республиках
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Жителям республик закрывают въезд на территорию Украины. ФОТО: Погранслужба УкраиныЖителям республик закрывают въезд на территорию Украины. ФОТО: Погранслужба Украины
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Украина закрывает пункты пропуска на свою территорию для тех, кто не имеет регистрации там. Об этом сегодня заявил министр МВД Арсен Аваков. И мотивировал тем, что так будет больше контроля за гражданами в условиях борьбы с коронавирусом.

Заявление Авакова восприняли как еще один шаг в борьбе с пенсионерами республик. Но Аваков пошел дальше. Еще одним его громким заявлением стало то, что в Горловке на сегодняшний момент аж 12 случаев заболевания коронавирусом! Эту сенсацию министр произнес на заседании Кабмина.

- Сейчас мы имеем предварительную информацию о 12 случаях коронавируса, который распространен в Горловке. Поэтому делаем усиленный контроль с оккупированными территориями, - заявил Аваков.

За комментарием "КП" обратилась к начальнику отдела эпидемиологического надзора департамента Государственной санитарно-эпидемиологической службы Андрею Самисько.

- Это ложь! - Сказал Андрей Евгеньевич. - На карантине у нас находится только одна женщина, приехавшая из Китая. Пока нет данных, что она инфицирована.

Опровергли слова Авакова и в оперативном штабе:

- Информация, озвученная господином Аваковым по ситуации в Горловке, не соответствует действительности. По состоянию на 10.00 13.03.2020 общее состояние пациента, госпитализированного с подозрением на COVID-19, удовлетворительное, жалоб нет, температура тела в норме. Пациент находится под наблюдением. Других пациентов, подозрительных на COVID-19, на данный момент в Республике нет, - заявили в Межведомственном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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