Украина закрывает пункты пропуска из - за коронавируса – Аваков

13 Март 2020 2020-03-13T15:02:07+03:00

Без прописки на Украину не въехать. ФОТО: Погранслужбу Украины

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Украина продолжает политику беспредела по отношению к жителям республик. В первую очередь это касается пенсионеров, которые ездят на подконтрольную территорию за своими кровными.

- Во время карантина через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе и границе из Крыма в Украину будут пропускать только украинцев, которые имеют регистрацию на территории Украины, - заявил министр МВД Арсен Аваков.

Министр это объясняет тем, что нужно иметь «контроль» над теми, кто въезжает на Украину. То есть, с пропиской в ДНР или ЛНР на территорию незалежной не пустят.

- Это просто, чтобы не платить пенсии, - считает дончанин Игорь Петренко, который вот уже третий год не может оформить шахтерскую пенсию на Украине. – На вирус все спишут!

На сегодняшний день в Украине зафиксированы три лабораторно подтвержденных случая инфицирования коронавирусом.

На территории ДНР эпидситуация находится под контролем.

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ИСТОЧНИК KP.RU