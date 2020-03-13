Украина закрывает пункты пропуска из - за коронавируса – Аваков
Украина продолжает политику беспредела по отношению к жителям республик. В первую очередь это касается пенсионеров, которые ездят на подконтрольную территорию за своими кровными.
- Во время карантина через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе и границе из Крыма в Украину будут пропускать только украинцев, которые имеют регистрацию на территории Украины, - заявил министр МВД Арсен Аваков.
Министр это объясняет тем, что нужно иметь «контроль» над теми, кто въезжает на Украину. То есть, с пропиской в ДНР или ЛНР на территорию незалежной не пустят.
- Это просто, чтобы не платить пенсии, - считает дончанин Игорь Петренко, который вот уже третий год не может оформить шахтерскую пенсию на Украине. – На вирус все спишут!
На сегодняшний день в Украине зафиксированы три лабораторно подтвержденных случая инфицирования коронавирусом.
На территории ДНР эпидситуация находится под контролем.
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ИСТОЧНИК KP.RU