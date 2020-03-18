2020-03-18T21:18:51+03:00
Политика

Угроза коронавируса не помешает паспортизации жителей Донбасса

Получение гражданства РФ идет в штатном режиме
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Перевозка граждан к местам расположения пунктов выдачи паспортов на территории Российской Федерации проводится в штатном режиме. Фото: ДАНПеревозка граждан к местам расположения пунктов выдачи паспортов на территории Российской Федерации проводится в штатном режиме. Фото: ДАН
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Прием документов на получение гражданства Российской Федерации, а также перевозка жителей ЛНР к местам выдачи паспортов на территории РФ осуществляются в штатном режиме.

- Прием документов управлением и территориальными подразделениями миграционной службы МВД ЛНР на гражданство РФ, а также перевозка граждан к местам расположения пунктов выдачи паспортов на территории Российской Федерации проводится совместно с Министерством инфраструктуры и транспорта ЛНР в штатном режиме, - сообщил заместитель начальника управления миграционной службы (УМС) МВД ЛНР Руслан Найда.

Он отметил, что "комплекс мер, направленный на реализацию указа президента Российской Федерации "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке" выполняется в полном объеме".

Сотрудники отделов приема и выдачи документов МВД Российской Федерации продолжают принимать и рассматривать документы на получение российского гражданства от жителей ЛНР и ДНР и выдавать паспорта граждан РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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