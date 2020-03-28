Министр здравоохранения ДНР – о самоизоляции прибывших из России: Это лучше, чем заболеть коронавирусом

Теперь все въезжающие в Донецкую Народную Республику из Российской Федерации заполняют бланки информированного добровольного согласия на самоизоляцию на дому. Это вынужденная мера из-за пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19. Бланки разработали сотрудники Министерства здравоохранения в связи с введением в Республике режима повышенной готовности. Руководитель Минздрава Ольга Долгошапко проинспектировала выполнение карантинно-ограничительных мероприятий для профилактики завоза и распространения коронавируса на контрольно-пропускном пункте «Успенка».

- Все въезжающие через пункты пропуска из Российской Федерации и Луганской Народной Республики (с Украиной они уже перекрыты полностью) заполняют бланки добровольного информированного согласия на самоизоляцию на дому и оказываются на 14-дневном карантине. Просим всех с пониманием отнестись к этой вынужденной мере! Если у человека повышается температура тела выше 37 градусов и следом появляется кашель или отдышка, то нужно сразу же вызвать Скорую помощь. Это первые симптомы коронавирусной инфекции. В больничных листах в графе «Диагноз» будут писать «Карантин по COVID-19». На законодательном уровне урегулировали все нюансы: больничные будут оплачивать, - рассказала Ольга Николаевна.

Очереди с контрольно-пропускных пунктов пока не исчезли. Скриншот из видео Мининфо ДНР

Все заполнившие бланки по прибытию должны сообщить о своей самоизоляции участковому врачу (терапевту или семейному врачу). Именно участковые службы выдают больничные. Туда находящиеся под наблюдением и должны дважды в день передавать уровень температуры своего тела.

Пограничники ДНР ведут базу данных всех, кто заполнил бланк на самоизоляцию на дому. Если кто-то из них попытается в течение 14 дней пересечь границу, то сразу же окажется в поле зрения правоохранителей.

- Сохраните свое здоровье и здоровье своих близких людей, - призывает министр здравоохранения. - Самоизоляция на 14 дней – это намного лучше, чем потом заболеть коронавирусом и долго лечиться от него или, не дай Бог, умереть от новой инфекции. К сожалению, как показывает мировая статистика, большое количество людей погибает.

Ольга Долгошапко особо обращается к тем, кому 60 лет и больше.

- Без необходимости лучше не выезжайте! Потому что, вернувшись обратно, все без исключения попадаете на 14-дневный домашний карантин, - отметила Ольга Долгошапко.

Действие приказа руководителя Минздрава о самоизоляции не распространяется на тех, кто выезжает в Россию для получения паспортов, и грузоперевозчиков, которые перевозят грузы жизнеобеспечения.

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