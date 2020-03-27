В ДНР организуют доставку еды и лекарства для пенсионеров на самоизоляции
Министерство молодежи, спорта и туризма ДНР запускает новый волонтерский проект. Ведомство набирает волонтеров, которые помогали бы пенсионерам и людям, которые находятся дома на самоизоляции из-за угрозы заразиться коронавирусом covi-19. Об этом сообщили в пресс-службе минспорта.
— Цель проекта – оказание волонтерской помощи нуждающимся людям на период действия режима повышенной готовности. Виды предоставляемых услуг: покупка и доставка продовольственных товаров первой необходимости; покупка и доставка лекарственных препаратов. Предоставление этих услуг осуществляется за счет финансовых средств заказчика, — говорится в сообщении.
Чтобы получить услуги волонтера, нужно позвонить на горячую линию +38 (071) 453 87 79.
Кроме того, волонтером может стать любой человек в возрасте от 18 до 40 лет. Для этого нужно заполнить онлайн-анкету по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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