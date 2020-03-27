2020-03-27T15:54:58+03:00
Политика

«Пользуйтесь онлайн-банкингом!» Пенсионерам из республик Донбасса рассказали о выплатах в «Ощадбанке»

В банке сообщили, что у них происходит во время карантина
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В отделениях «Ощадбанка» в Донбассе теперь вдвое меньше клиентов. Фото: 06252.com.uaВ отделениях «Ощадбанка» в Донбассе теперь вдвое меньше клиентов. Фото: 06252.com.ua
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Из-за карантина пенсионеры ДНР и ЛНР сейчас не могут поехать на Украину, чтобы получить свои кровные. Уже очевидно, что и после 3 апреля КПП на линии разграничения будут закрыты. Поэтому в «Ощадбанке», работающем на подконтрольной Киеву территории Донбасса, успокаивали пожилых людей.

- Внутренне перемещенным лицам не нужно проходить личную физическую индентификцию в отделениях банка, поскольку эта процедура перенесена на период карантина и еще на 30 дней после его завершения. Все пенсионные и социальные выплаты проводятся вовремя, деньги на платежных картах доступны, операции не блокируются, – рассказала начальник Донецкого областного управления «Ощадбанка» Светлана Якивчик.

Она отметила, что за последнее время онлайн-платежи увеличились почти на треть. И призвала пенсионеров пользоваться онлайн-банкингом.

Сейчас в подконтрольной Киеву Донецкой области работают 96 отделений «Ощадбанка». Это половина от того количества, которое было до карантина, введенного из-за угрозы коронавируса.

- Я со своей карточки в «Ощадбанке» регулярно перевожу деньги дочке, которая живет в Мариуполе, - поделилась с «КП» пожилая макеевчанка Валентина Петровна.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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