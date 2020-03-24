2020-03-24T13:35:46+03:00
Политика

С какими проблемами столкнутся из-за карантина жители республик Донбасса, получающие пенсии на Украине

«Комсомолка» выясняла, что ждет пенсионеров во время и после запрета на поездки в незалежную
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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После карантина на пунктах пропуска в Донбассе грядет большое столпотворение. Фото: facebook.com/evgeny.kaplinПосле карантина на пунктах пропуска в Донбассе грядет большое столпотворение. Фото: facebook.com/evgeny.kaplin
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С 21 марта пункты пропуска в Донбассе закрыты окончательно. И уже очевидно, что после 3 апреля запрет на пересечение линии соприкосновения будет продлен. В этих условиях у пожилых жителей ДНР и ЛНР, получающих украинскую пенсию, возникают проблемы, о которых в первые дни карантина они особо не задумывались. Но в то же время есть и хорошая новость – пенсии в незалежной все-таки проиндексируют.

«ТЫСЯЧА НА КАРАНТИН» ОТ ЗЕЛЕНСКОГО

Об индексации пенсий с 1 мая президент Владимир Зеленский объявил еще 18 марта. А теперь в Министерстве социальной политики Украины дали разъяснения по этому поводу.

- С мая мы проведем индексацию трудовых пенсий на 11%. Повышение гарантированно получат 7 млн пенсионеров, - заявила министр социальной политики Украины Марина Лазебная. - Также с мая мы устанавливаем доплату к пенсии для 1,5 млн пенсионеров, которым исполнилось 80 и больше лет. Это будет ежемесячная надбавка к пенсии в размере 500 гривен.

Индексацию пенсий и выплату надбавок Пенсионный фонд проведет автоматически, поэтому лично обращаться в органы ПФУ не нужно.

Кроме того, из-за введения карантина по коронавирусу разовую выплату в 1 тысячу гривен получат жители, у которых пенсия не достигает 5 тысяч гривен. Эти деньги перечислят в апреле. На такую же сумму могут рассчитывать инвалиды детства, дети с инвалидностью и получатели социальных пенсий.

Напомним, что индексацию пенсий должны были провести еще 1 марта. Но в бюджете незалежной не оказалось денег. Откуда же они появились сейчас? Заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив откровенно призналась, что Киев будет увеличивать дефицит бюджета. А еще рассчитывает занять деньги у Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка и Еврокомиссии.

ЕСЛИ ЗАКОНЧИЛСЯ СРОК ДЕЙСТВИЯ КАРТОЧКИ «ОЩАДБАНКА»

К тому же украинским властям сейчас потребуется меньше наличности. Ведь пожилые жители республик Донбасса пока не могут получить в незалежной свои кровные. Но при этом Киев обещает регулярно начислять пенсию и не отменять действие справки переселенца из-за того, что пенсионеры находятся на территории ДНР и ЛНР более 60 дней. Напомним, что Верховная рада Украины даже приняла закон по данному поводу. Помимо этого, вводится запрет на прекращение выплат «Ощадбанком» и проверки по месту жительства.

Но у жителей республик появились и другие поводы для беспокойства. Например, у кого-то подошел срок замены карточки «Ощадбанка». В контакт-центре банка нам рассказали, что в этом случае новая карточка выпускается автоматически и отправляется в отделение «Ощадбанка», где был оформлен договор. Там она будет дожидаться своего хозяина до окончания срока карантина. А пенсионеру придет СМС-извещение.

Впрочем, этот вопрос надо обязательно проконтролировать, позвонив на «горячую линию» «Ощадбанка»: 0800210800. Деньги на счету, конечно, сохранятся, но получить их можно будет только по новой карте.

ГРЯДЕТ БОЛЬШОЕ СТОЛПОТВОРЕНИЕ

Для пожилых людей из ДНР и ЛНР украинская пенсия стала хорошим подспорьем. Ведь многие пенсионеры получают в республиках и на Украине «минималку».

- На мои 4800 рублей прожить в Донецке трудно, но как-то можно, - говорит Татьяна Волкова. – А вот украинская пенсия в основном уходит на лекарства. И если карантин затянется, то даже не знаю, как буду выкручиваться. Со страхом думаю и о первых днях после снятия карантина. На блокпостах будет столпотворение. А в банкоматах и отделениях «Ощадбанка» выстроятся громадные очереди. Да и хватит ли Украине денег, чтобы сразу всем нашим пенсионерам долги выплатить?

СПРАВКА «КП»

«Горячие линии» для жителей Донбасса

- Государственная пограничная служба Украины, Служба «Доверие», тел.: 0800-218-808, 044-527-6363, 1598, работают круглосуточно;

- «Горячая линия» Департамента социальной защиты населения Донецкой облгосадминистрации, тел.: 06264-2-03-37 , 06264-2-03-38;

- «Горячая линия» Пенсионного фонда Украины, тел.: 044-482-22-14;

- «Горячая линия» «Ощадбанка», тел.: 0800210800.

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Также принятое решение запрещает прекращение выплат «Ощадбанком» и проверки по месту жительства (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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