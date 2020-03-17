Украина разрешила пенсионерам Донбасса не пересекать границу раз в 60 дней

17 марта Верховная рада Украины на внеочередном заседании приняла законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни».

Пенсионеры из Донецкой и Луганской Народных Республик вынуждены каждые 60 дней ездить на подконтрольную Украине территорию, чтобы не лишиться пенсий в незалежной. После введения на Украине карантина и закрытия границ – пенсионеры задались вопросом – а не приостановят ли им выплату украинских пенсий?

- Мы зарабатывали эти деньги своим трудом. Украина просто обязана нам выплачивать пенсии, где бы и в какой стране мы не проживали. Нет же! Они хотят погубить наше здоровье, - говорит дончанка Екатерина Ивановна. - Пересекаем границу каждые два месяца, а чтобы не оказаться в западне – ездим раз в 56-58 дней. Как объявили карантин и закрыли границы, мы не знали, что теперь будет с нашими пенсиями!

В принятом Верховной радой Украины законе говорится:

«На период установления карантина на Украине или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни, и в течение 30 дней со дня его отмены запрещается принятие решения об отмене действия справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица на основании информации о длительном отсутствии (более 60 дней) лица по месту жительства, которая дает основания полагать, что внутренне перемещенное лицо вернулось к оставленному месту постоянного проживания».

Помимо этого, принятое решение запрещает прекращение выплат «Ощадбанком» и проверки по месту жительства.

Таким образом – границу с Украиной пенсионерам Донецкой и Луганской Народных Республик не нужно пересекать как минимум до конца апреля. Выплаты из-за этого не приостановят.

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