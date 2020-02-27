Кто из жителей республик Донбасса с 1 марта может рассчитывать на повышение пенсии на Украине

На Украине готовятся к повышению пенсий с 1 марта. Но индексация коснется не всех пожилых людей. «КП» выяснила, кто из пенсионеров ДНР и ЛНР, получающих украинскую пенсию, может рассчитывать на прибавку. И в каких размерах будет индексация.

Прежде всего, напомним, что на Украине предусмотрен обязательный автоматический пересчет пенсий с учетом инфляции и роста зарплат в стране. В 2019 году такой перерасчет произошел впервые. Тогда надбавку получили около 10,3 млн пенсионеров. Многие пожилые люди были разочарованы копейками. Впрочем, кому-то повезло больше.

11 ПРОЦЕНТОВ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ

Не будем вдаваться в сложности математических расчетов. Но экономисты высчитали по формуле, что пенсии 1 марта вырастут примерно на 11%. Впрочем, индексация пенсий в некоторых случаях может даже не повлиять на их размер.

В Пенсионном фонде это объясняют тем, что все зависит от срока назначения пенсии и еще от ряда факторов. В первую очередь - от уменьшения с 1 октября 2017 года величины оценки одного года страхового стажа с 1,35% до 1,0%. Поэтому расчетный размер пенсии с 1 октября 2017 года у отдельных пенсионеров (в частности, которым пенсии назначены в 2015-2017 годах) уменьшился, но эти пенсии продолжали выплачивать и дальше в ранее назначенном размере.

Кроме того, многие пенсионеры получают из Пенсионного фонда доплату к прожиточному минимуму. То есть может случиться так, что сумма пенсии увеличится, а сумма доплаты к ней уменьшится. Поэтому для пенсионера в результате ничего не изменится.

КОМУ СВЕТИТ ПРИБАВКА

Так кто же из дончан и луганчан может рассчитывать на прибавку? В Минсоцполитики Украины перечислили категории пожилых людей, которые получат проиндексированные пенсии:

- пенсионеры по возрасту;

- по инвалидности;

- в связи с потерей кормильца;

- по выслуге лет (медработники и учителя, которые имеют не менее 30 лет стажа работы по профессии);

- пенсионеры, которые являются военнослужащими срочной службы, уволенными с военной службы (по закону «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц»).

- чернобыльцы-ликвидаторы (по закону «О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы»).

ИНДЕКСАЦИЯ НЕ ПОЛОЖЕНА

Но есть и пенсионеры, которым не повезло с индексацией. Пенсии не будут пересчитаны:

- госслужащим;

- ученым;

- помощникам народных депутатов;

- у кого максимальные пенсии (16 380 грн);

- лицам, которые получают специальные пенсии или пожизненное содержание (судьи, прокуроры);

- лицам, которые получают социальные пенсии;

- лицам, которые получают пенсию по возрасту, назначенную в 2019-2020 годах.

- работающим пенсионерам всех категорий.

Впрочем, работающие пенсионеры также могут претендовать на автоматический перерасчет пенсий, но с 1 апреля. Это произойдет в том случае, если пенсионер один раз уже подпадал под такой перерасчет (происходит каждые два года). К примеру, в 2018 году вы вышли на пенсию, но продолжили работать и не попадали под индексацию. Вам надо обратиться в территориальное управление ПФУ до наступления даты, с которой назначили пенсию.

В ДНР «МИНИМАЛКА» ВЫШЕ УКРАИНСКОЙ

Многим пенсионерам из республик Донбасса не стоит надеяться, что Украина им в первый весенний день отвалит денег сполна. Больше повезет бывшим шахтерам и металлургам, которые получают от 5 тысяч гривен (12 тысяч 500 рублей по курсу) и выше. Для них индексация может принести вполне ощутимые пятьсот, и даже тысячу гривен. Но большинство пенсионеров получают в незалежной в пределах 2 тысяч гривен. И прибавка в 150 гривен никак не скажется на их доходах.

Тем временем, в незалежной пообещали, что с 1 июня минимальная пенсия вырастет на 74 гривен и составит 1 712 гривен. Следующее увеличение «минималки» состоится 1 декабря - на 57 гривен.

Кстати, в ДНР и ЛНР за последние полгода подняли пенсии на 45% процентов. И сейчас минимальная пенсия составляет 4800 рублей. Это 1882 гривны. В то время, как на Украине «минималка» – 1638 гривен.

А еще в республиках Донбасса предусмотрен большой рост пенсий в следующем году. К 2022 году пенсии достигнут уровня российских.

- На Украину принципиально не езжу за пенсией, - говорит дончанка Валентина Зимина. – Не хочу терпеть этих издевательств, которые придумали в Киеве с пересечениями КПП. индексациями-верификациями. Теперь республиканской пенсии мне вполне хватает на жизнь. Уверена, что дальше будет еще лучше.

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