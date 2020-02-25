2020-02-25T22:12:51+03:00
Победа

В Донецке провели Парад для одного ветерана в день его рождения

Сегодня ветеран Великой Отечественной войны Алексей Юнда праздновал свой 94-й день рождения [фото] [видео]
Екатерина Сорока
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2020 год посвящен 75-й годовщине Великой Победы2020 год посвящен 75-й годовщине Великой ПобедыФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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В такой важный для него день курсанты командного училища провели для него персональный Парад Победы. Все было воспроизведено в лучших традициях большого парада, но с меньшим размахом. Алексей Филиппович сидел возле своего подъезда со своей супругой. А за его спиной стояли два поколения его семьи – дети и внуки.

Формат «Парада обеды для одного ветерана» курсанты переняли из акции, которую запустили в России еще в прошлом году в Смоленской области Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Формат «Парада обеды для одного ветерана» курсанты переняли из акции, которую запустили в России еще в прошлом году в Смоленской областиФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Поздравить ветерана пришли больше ста человек. Пожалуй, это самый грандиозный день рождения, который когда-либо отмечался в Буденовском районе.

Целый отряд курсантов под оркестр промаршировали перед ветераном, сделали парадный расчет и под аккомпанемент оркестра спели для него бессмертные песни о Великой Победе. После каждый курсант училища подошел к Алексею Филипповичу, чтобы поздравить его с праздником и сказать ему добрые слова.

Страшно от мысли, что на своем веку я пережил две войны. Спасибо всем ребятам, которые сегодня делают то, что делали мы в то время – защищают народ и свою землю. Огромная благодарность всем, мне было очень приятно, — сказал после торжества Алексей Филиппович.

В параде для одного ветерана маршировали курсанты ДонВОКУ, ДАВД, АГЗ МЧС и юнармейцы Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В параде для одного ветерана маршировали курсанты ДонВОКУ, ДАВД, АГЗ МЧС и юнармейцыФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Алексей Филиппович Юнда родился в 1926 году в поселке Хмизово в Воронежской области. В 1943 году его призвали в ряды Советской армии. Направили служить на Дальний Восток в 968-й стрелковый полк. Но по окончанию Великой Отечественной войны зажить спокойной гражданской жизнью ему было не суждено. И вновь Алексей Филиппович отправился на фронт. Он оказался в самом сердце Советско-японской войны. Участвовал в боях за освобождение Курильских островов. Находился там до 1950 года.

По окончанию воинской службы Алексей Юнда был награжден орденом Отечественной войны второй степени, орденом Трудового Красного Знамени и медалями за отвагу.

Спокойная гражданская жизнь, наконец, настала для Алексея Филипповича в Донбассе. Сюда он попал благодаря своему брату Ивану, который носит звание героя Великой Отечественной войны.

Парад для одного ветерана провели в столице.! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU

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