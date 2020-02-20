В Донецке запустили конкурс «Война в истории моей семьи»

В Донецкой Народной Республике проводится конкурс семейных архивов «Война в истории моей семьи», посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила представитель республиканской библиотеки имени Крупской Екатерина Муза.

- Участником конкурса может стать любой житель Донбасса и Российской Федерации, подав на рассмотрение жюри в каждой номинации только одну работу. Сбор творческих работ будет происходить до 20 марта 2020 года. Конкурс проводится по двум возрастным группам: от 16 до 35 и от 35 и старше, - сообщила она.

Номинации конкурса:

«История героя»: рассказ, иллюстрированный фотографиями о жизни в годы войны в оккупации, построенный на воспоминаниях, семейных исторических фактах и раскрывающий жизнь отдельного человека в годы войны;

«Семейные реликвии»: мультимедийная презентация, представляющая документальные материалы хранящиеся в семейных архивах (фотографии, письма, дневники, награды);

«Моя семья в годы Великой Отечественной войны»: видеоролик, рассказывающий об истории семьи в период Великой Отечественной войны, составленной по воспоминаниям и документам из семейных архивов;

«Мой вклад в память о победе»: рассказ, раскрывающий опыт поисковой работы, направленной на сбор воспоминаний ветеранов Великой Отечественной Войны

Екатерина Муза сообщила, что в конкурсе уже принимают участие не только жители ДНР, а и России.

- Есть одна заявка из г. Владикавказа (Северная Осетия-Алания), - отметила она.

Подать заявку и работы: onmr@lib-dpr.ru (с пометкой «На конкурс «Война в истории моей семьи»)

Подробную информацию можно получить по телефону: (062) 305-36-71.

Итоги конкурса подведут 24 апреля. Победители получат памятные дипломы и денежные призы.

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