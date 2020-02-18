В Донецке запустили акцию памяти «Герои нашей земли»

Донбасс всегда славился героями. Их имена остаются в памяти спустя десятилетия и даже столетия. Для того чтобы будущие поколения не забывали историю своего края и прославляли подвиг своих предков, центр медиапроектов «Звезда» дал старт патриотической акции «Герои нашей земли». Она будет проходить на постоянной основе.

– Мы хотим «оживить» «Бессмертный полк» в рассказах наших детей об их дедушках и бабушках, прадедушках и прабабушках, которые своими силой, мужеством и преданностью спасли Родину и освободили страны Европы от гнета фашизма, – рассказывают в «Звезде».

К акции памяти может присоединиться каждый желающий. Для этого нужно написать историю о любом члене своей семьи – участнике Великой Отечественной Войны или труженике тыла и сопроводить её фотографиями главного участника рассказа.

– Присылаемые материалы будут размещаться в группе фестиваля талантов «Время Победы» – его центр медиапроектов проводит в Донецкой и Луганской Народных Республиках.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/761553" frameborder="0"></iframe> Патриотическая акция «Герои нашей земли».

Самые яркие из них «оживут» на экране во время финала фестиваля 3 мая в Донецке и станут героями исторических видео–очерков.

Требование к тексту: рассказ должен содержать исторические факты, освещающие жизнь героя (даты, события, имена, награды, полученные им при жизни или посмертно). Размер текста не более 3 000 знаков. Также текст должен сопровождаться фотоматериалами (портрет героя, фотографии с фронта, фотографии боевых наград, ваше фото из «Бессмертного полка» и другие).

Отправить свой рассказ и фото можно на электронный адрес – zvezdaofficedn@gmail.com

Детальная информация у организаторов – (071) 033–01–03.