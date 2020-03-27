Экстренное обращение Главы ДНР: Какие меры ввел Денис Пушилин в связи ситуацией с коронавирусом

Сегодня Глава ДНР Денис Пушилин обратился к жителям Республики в связи с ситуацией с коронавирусом.

- Эпидемиологическая ситуация в мире с новой коронавирусной инфекцией вносит коррективы в жизнь каждого из нас. До сих пор тех превентивных мер, которые предпринимались в Республике, было достаточно, и на сегодняшний день на нашей территории не выявлено ни одного зараженного, - отметил руководитель государства.

Известно, что многих странах ситуация продолжает ухудшаться. Мы видим, какие беспрецедентные усилия принимаются для купирования распространения инфекции, в том числе и в России.

- Буду с вами абсолютно откровенен. По ряду причин, включая экономические, мы не можем себе позволить полную остановку предприятий и объявить какой-то период нерабочим. Но мы вынуждены будем объявить чрезвычайное положение, если выявим инфицированных, потому что во главу угла ставим жизнь и здоровье наших граждан, - подчеркнул Денис Пушилин.

Он обратил внимание, что в таком случае последствия введенных мер для многих представителей малого и среднего бизнеса в наших условиях могут быть необратимыми.

- Поэтому главная задача – и дальше работать на опережение, не дать коронавирусу ни единого шанса! – сказал Глава ДНР.

Достигнуть этой цели мы сможем только сообща, когда каждый житель Донецкой Народной Республики проявит гражданскую сознательность и будет придерживаться тех мер, которые рекомендует Министерство здравоохранения, и следовать ограничениям, принятым оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Ряд мер хорошо известен: чаще мыть руки с мылом, не посещать многолюдные места, при обнаружении у себя признаков простуды вызывать врача на дом.

- Особо мы просим старшее поколение позаботиться о себе и перейти на домашний режим, - отметил руководитель государства.

К этим рекомендациям приняты дополнительные меры:

1. Выезд на территорию Российской Федерации временно ограничен, за исключением особых, экстренных, случаев. Настоятельно рекомендуем воздержаться от поездок без крайней необходимости.

2. Все въезжающие граждане обязаны самоизолироваться на 14 дней. Вводятся меры ответственности за нарушения этого обязательства.

3. В выходные дни, 28 и 29 марта, все заведения общепита – кафе, рестораны – работают до 15:00; после 15:00 переходят на режим доставки заказа. В будние дни работа продолжится в обычном режиме.

4. В торгово-развлекательных центрах будет приостановлено оказание всех развлекательных услуг. Торговые точки продолжат работу в обычном режиме.

5. Работа спортклубов, фитнес-залов и других коммерческих структур в сфере оздоровительных услуг в выходные дни будет ограничена. Они могут проводить занятия на свежем воздухе. С понедельника рабочий режим обычный, при этом руководство этих структур должно подготовить методики дистанционных тренировок.

6. Министерству транспорта поручено осуществлять комплекс мер по дезинфекции транспортных средств общего пользования и противодействию распространению COVID-19.

7. Руководителям предприятий всех форм собственности рекомендуем продумать возможность удаленной работы для сотрудников.

При этом рынки и продовольственные магазины продолжают работать в обычном режиме.

- Дорогие друзья! Мы вместе много пережили. Взаимопомощь, милосердие, поддержка друг друга помогли нам пройти через суровые испытания, - отметил Денис Пушилин. - Уверен, с такой закалкой мы справимся и с этим испытанием. Берегите себя и своих близких!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в ДНР на 26 марта: под наблюдением медиков 87 человек

На сегодня в Республике ни одного подтвержденного случая заболевания Covid-2019 не зарегистрировано (подробнее)