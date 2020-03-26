2020-03-26T17:15:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в ДНР на 26 марта: под наблюдением медиков 87 человек

На сегодня в Республике ни одного подтвержденного случая заболевания Covid-2019 не зарегистрировано
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Ситуация с коронавирусом в ДНР на 26 марта: под наблюдением медиков 87 человекСитуация с коронавирусом в ДНР на 26 марта: под наблюдением медиков 87 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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На текущий момент в Донецкой Народной Республике под наблюдением врачей находятся 589 человек. Из них в инфекционных стационарах – 87 человек, в самоизоляции на дому - 502 человека. Об этом «КП» сообщила министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

- На сегодняшний день в Республике ни одного подтвержденного случая заболевания Covid-2019 не зарегистрировано. В ДНР действует режим повышенной готовности из-за возможности распространения коронавирусной инфекции. В этой связи прибывшим из стран, где бушует пандемия коронавируса, предписано самоизолироваться на дому на срок 14 дней со дня прибытия, - рассакзала Ольга Николаевна.

В Министерстве здравоохранения работает Оперативный штаб по предупреждению возникновения и массового распространения инфекции, вызванной коронавирусом. На его заседаниях решаются наиболее актуальные вопросы, связанные с предупреждением завоза и распространения коронавирусной инфекции в Республике. Кроме того, прорабатываются сценарии действия медработников, сотрудников ведомств при обнаружении больных Covid-19.

На сегодня в мире число зараженных новым типом коронавируса приблизилось к полмиллиону человек. Почти 21,5 тысячи людей умерли. В тяжелом состоянии остаются 1235 больных. Наибольшее число жертв Covid-19 в Китае, Италии и Испании.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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