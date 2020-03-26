2020-03-26T10:53:56+03:00
Общество

В ДНР первые 7 хлебозаводов обработали для защиты от инфекций

Дезинфекцию прошли цеха, автомобили «Урожай» и лотки, в которых хлебо-булочные изделия развозят
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В ДНР первые 7 хлебозаводов обработали для защиты от инфекций. Фото: Николай ИВАНОВВ ДНР первые 7 хлебозаводов обработали для защиты от инфекций. Фото: Николай ИВАНОВ
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Первые семь хлебозаводов Донецкой Народной Республики прошли дезинфекцию, в том числе для защиты от коронавирусной инфекции Covid-2019. Об этом «КП» сообщили в компании «Урожай».

- Сейчас при каждой загрузке хлеба все наши машины (а таковых 115) обрабатывают внутри и кузов. Специальным раствором опрыскивают лотки, в которых перевозят хлеб. Дезинфекцию прошли линии выпечки и фасовки хлебобулочной продукции. Сами пекари работают не только в стерильных перчатках, но и в медицинских масках, - рассказал специалист по связям с общественностью Николай.

В ДНР первые 7 хлебозаводов обработали для защиты от инфекций. Фото: Николай ИВАНОВ

В ДНР первые 7 хлебозаводов обработали для защиты от инфекций. Фото: Николай ИВАНОВ

Специалисты, которые производят дезинфекцию пищевых предприятий, в том числе от насекомых, распыляли специальный раствор из моечных пушек под высоким давлением.

Возле каждой линии выпечки и фасовки хлеба стоят мойки с моющими средствами и антисептиками. Кроме того, на хлебозаводах сами сотрудники каждые четыре часа проводят дезинфекцию цехов. Моют оборудование и полы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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