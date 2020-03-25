История болезни: Как корреспондент «Комсомолки» с вирусом боролся

Горло царапало уже два дня. А ночью мне показалось, что кошка Дымка, которая спала на мне, начала весить по меньшей мере 20 кг. Накануне мы обрили ее под льва, устав выстригать колтуны и глотать шерсть, и теперь она жалась ко всем поближе, чтобы согреться, а ночью спала исключительно на мне. Я дотронулась к ней рукой и мне показалось, что у нее температура.

Болит и раздражает абсолютно все

«Ну, правильно. Она же лысая теперь. А у всех лысых кошек температура за 40. Я слышала об этом. Вот и у нее повысилась, все в природе разумно», - рассуждала я и удивлялась стройности своих мыслей.

Как вдруг в ноге у меня взорвалась салют, а затем еще и еще. Нога была прооперирована в юности – панариций привел к остеомиелиту, разные хирурги резали несколько раз. И теперь, стоило подняться температуре, там в стопе взлетали нервные импульсы, порой достигая колена и даже бедра. Это было лучше любого градусника.

И все же я поплелась измерять температуру. И чуть не заснула опять. Кошмар детских лет – градусник соскользнет и разобьется, пары ртути отравят все живое. Однажды в детстве мы с сестрой расколотили градусник и скрыли от всех, ох и задал нам потом отец.

Смотрю впотьмах на неоновую шкалу – 38. Это в детстве такое событие встречаешь с радостью и лезешь в блаженстве под одеяло, предвкушая, как родные будут сейчас носиться вокруг тебя наперегонки с чаем и малиновым вареньем.

Но мне 43. У меня ребенок и работа. Пью «Фервекс», чудом оказавшийся в аптечке, и листаю ленту «Фейсбука». Вспомнила, что мир охвачен истерией из-за коронавируса. Точно! Как я могла забыть? Так было в самом начале войны в Донбассе. Я засыпала и ночью успевала забыть все обстрелы, жертвы и страшные новости. А утром просыпалась и не сразу могла поверить в то, что это наша новая реальность. Теперь я привыкла, война проникла даже в мои сны. Мне часто снится, что я иду по Авдеевке с газетой «Комсомольская правда», все видят, что это российское издание, хватают меня и отдают в руки СБУ. Так и сейчас. Я забыла о коронавирусе. О том, что он теперь составляет 90% новостной ленты и даже шутки в соцсетях все о нем. Я не успела к нему настолько привыкнуть

С температурой 38 все предстает несколько в ином свете. Меня буквально тошнит от этих коронавирусных мемасиков с туалетно-гречишной темой. Господи, какая пошлость! Правда, затем понимаю, что раздражает все – у меня болит кожа и даже волосы.

Конечно, никакой это не коронавирус. Откуда ему взяться? Просто вирусная инфекция и фарингит. Но колбасит знатно.

Помыть посуду - сродни подвигу

Как не заразить дочку Женьку? Вопрос номер один. Как быть с работой? Вопрос номер два. Другое дело, что мы и так больше недели работаем на удаленке, а потому заразить я никого не могу. Хоть это радует.

Когда дочка садится за карантинные домашние задания, а салюты в моей многострадальной ноге временно затихают от «Фервекса», я заставляю себя сделать влажную уборку и проветрить комнаты. Может это как-то поможет и вирусы не коснутся Женьки. В блаженстве падаю – я герой! Я смогла. В таком состоянии меня делают счастливой сущие мелочи – я смогла вымыть полы, принять душ. Все по-прежнему! «Держи строй, стерва!» - шепчу сама себе.

С работой сложнее. Коллектив у нас небольшой и каждый вылетевший из строя, увеличивает нагрузку на тех, кто его еще держит. Я это все понимаю, но сил абсолютно нет. Полощу горло, чтобы голос позволил поговорить с редактором. Получаю наставление – лечиться, не геройствовать и возвращаться в строй. Представляю, как «обрадуются» этой новости мои коллеги.

От «Фервекса» я хожу, будто укутанная ватой, не касаясь земли. Договорились с Женькой о новых условиях, как в песне: «там дэ ты, там мэнэ нэма». Вот только сделать это в 2-х комнатной квартире не так-то просто.

Главное - во всем этом найти смысл

Я проваливаюсь в сон. Просыпаюсь с температурой еще выше, болит каждая клеточка, закладывает уши, саднит горло и трахея стало словно шерстяная - царапает. Но такие симптомы были у меня десятки раз в жизни при ОРЗ. Никаких признаков для паники. Я в прошлом медик, может отсюда такое пренебрежение к собственному здоровью?

Вечером приезжают друзья. Привозят еду и лекарства. О боги! Настоящие чудеса – они где-то раздобыли маску и витамин С. Настоящий дефицит сейчас! Они кормят Женьку и меня – аппетит не исчез. Вся эта забота делает меня счастливой, почти, как в детстве. От этого я теряю последние силы и проваливаюсь в сон. Там во сне меня озаряет мысль писать свою историю болезни. Какой бред только не придет в голову, когда тебя то знобит, то сжигает жаром.

Но это мой стимул выздоровления. Когда-то великий психолог Виктор Франкл, выживший в нацистском концлагере, утверждал, что в условиях испытаний выстоят не те, кто сильны физически, а те, у кого дух упрям и есть смысл жизни. А у меня этих смыслов «за гланды»! Дочку не заразить, коллег не подвести, материал написать. Разве мало?

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

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