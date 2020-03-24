Будут ли закрываться фитнес–клубы Донецка из–за угрозы коронавируса

Уже как несколько дней в Москве закрыты все фитнес-клубы, бассейны и аквапарки. Такие же ограничительные меры принял и Киев. «Комсомолка» решила узнать – будут ли закрываться фитнес–клубы и тренажерные залы Донецка из–за угрозы коронавируса. Для этого обзваниваем несколько столичных тренажерных залов. Ответ везде один – пока работаем в штатном режиме.

– Разница в том, что в тех городах и странах, которые приняли такие ограничения – были зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, – отвечает нам администратор популярного фитнес-клуба Донецка. – У нас в Республике подтвержденных случаев нет, поэтому пока никаких распоряжений, которые бы запрещали или приостанавливали нашу работу – не поступало.

Звоню донецкому фитнесс-эксперту и спортивному тренеру - Артему Присяжному.

- Все действительно работает в штатном режиме. В последнее время людей даже больше. Вчера весь зал был забит, - отвечает многократный чемпион мира по пауэрлифтингу и по жиму штанги лежа. - Опять же – эта картина сегодняшних дней. Хватит одного зарегистрированного случая коронавируса, чтобы все тренажерные клубы в Донецке закрылись. К счастью, подтвержденных случаев заболеваний этой инфекцией нет.

Спортсмены не собираются бросать тренировкиФото: Алексей БУЛАТОВ

- В тренажерных залах вводятся меры безопасности в связи с ситуацией?

- Вчера поставили на ресепшне бутылку антисептика. Все люди перед входом в зал обрабатывают руки. Сказать, что из–за всей этой ситуации, люди стали меньше здороваться за руки – нельзя. Поэтому решение о защите самого себя каждый принимает самостоятельно.

- Есть такие спортсмены, которые ходят на занятия в масках?

- Ни одного человека в маске в зале не видел. Люди слушают врачей, а многие из них говорят - маски не помогают, их должны носить непосредственно больные, а не здоровые люди. В связи с этим, вообще не понятна истерия с масками. Никто не слушает ни вирусологов, ни толковых врачей. Люди в основном следуют слухам.

– Возможен вариант переноса тренировок на дом?

– Сейчас я как раз занимаюсь этим вопросом. Я провел опрос у себя на странице и спросил, какой комплекс упражнений они хотели бы увидеть? Все проголосовали за ноги. В ближайшее время хочу снять видеоурок – тренировка ног на дому.

– Можно ли перенести полный комплекс упражнений на дом на все группы мышц или все равно будут потери?

– Все можно. Безусловно. Вот только на ноги я придумал 8 упражнений. Набор минимальный – гантели. Также может понадобиться фитбол для проработки других групп мышц. Если нет гантелей – можно делать упражнения с весом собственного тела, можно взять бутылки с водой, все просто.

– В интернете появляются видео, где спортсмены активно используют домашние приспособления. В ход идут сковородки, кастрюли и даже пылесосы.

– Я смотрел все эти видео. На мой взгляд – это больше делается для хайпа. Я стараюсь донести людям, что можно в принципе сделать все это с минимальным набором инвентаря и не изощрятся. Некоторые американские спортсмены показывают, что нужно отжиматься на столешницах. Это не всем подойдет и не каждый это сделает. Неопытные могут спокойно себя травмировать.

Дома в ход идут бутылки с водой, утюги и даже сковородкиФото: Иван МАКЕЕВ

Посыл таков – закрытие клубов будет проблемой, но все это можно компенсировать, не выходя из дома. Понятно, что если ты готовишься к соревнованиям, ты не сможешь делать это дома, если у тебя нет штанги, но поддержать себя в тонусе – не проблема.

В основном крупные сети не просто закрылись, а перешли в онлайн, они готовят специальные платформы, онлайн–тренировки. У всех одна главная задача – удержать людей, чтобы после открытия они вернулись, а не бросили все это.

Похожая позиция у другого тренера групповых занятий – Анны Колосовой.

- Наша спортивная студия находится в Макеевке. Мы также работаем в штатном режиме. Соблюдаем необходимые меры безопасности. У нас есть озонатор и антисептики. Каждый день мы делаем рассылку и пишем людям, что в случае, если у кого-то плохое самочувствие, кашель, температура, насморк – на тренировку приходить не нужно. Если таких симптомов нет – мы ждем всех у себя в студии и готовы вместе бороться с вирусами.

- Люди какого возраста в основном у вас занимаются? Это силовой комплекс?

– В основном это девушки от 25 до 45 лет. Я веду более интенсивные тренировки для того, чтобы люди могли подтянуть свою форму или сбросить лишний вес. Есть более лайтовые тренировки, направленные на растяжку и поддержание тонуса. У нас разные направления - флай-йога, классическая йога, бланджи-фитнес, стретчинг, батуты и фитбол. Это групповые тренировки.

Тренировки можно перенести на домФото: Алексей БУЛАТОВ

– Людей меньше не стало в последнее время?

– Никто не отказывается от занятий. Сегодня утром на занятии было шесть человек. Отмены бывают, но лишь по семейным обстоятельствам, как это бывало и раньше.

– Обсуждается вопрос о временном переходе на домашние тренировки? Если все-таки будет такое решение?

– На дому себя поддерживать можно. Но есть трудности. Когда я была в отпуске, я снимала видео-тренировки и выставляла их в группе. Люди говорили, что дома им тяжело заставить себя тренироваться. В коллективе человек не может расслабиться, а дома есть внешние факторы, которые будут отвлекать. Есть и такие люди, для кого это не проблема, но их очень мало. Для фитнеса на дому нужно минимум оборудования. Фитбол, бутылки с водой, резинки. У многих есть дома профессиональный спортивный инвентарь, просто чаще всего он пылиться где–то на полках. В случае закрытия клубов – придется доставать и брать себя в руки.

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