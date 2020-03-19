2020-03-19T22:23:40+03:00
Звезды

Минкульт отменяет все культурно-досуговые мероприятия в ДНР

Это нужно, чтобы не допустить проникновение и распространение короновирусной инфекции в Республике
Екатерина Сорока
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По официальным данным на сегодня в ДНР не зафиксировано ни одного случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Фото: dan-news.infoПо официальным данным на сегодня в ДНР не зафиксировано ни одного случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Фото: dan-news.info
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С 20 марта в Республике отменяются все запланированные культурно-массовые мероприятия. А все для того, чтобы не допустить проникновение и распространение коронавируса COVID-19 в ДНР. Соответствующий закон опубликовали сегодня на официальном сайте Министерстве культуры.

Мы не можем рисковать здоровьем наших граждан, наших зрителей и артистов. В связи с этим было принято решение – запретить с 20 марта до особого распоряжения проведение театрально-зрелищных, культурно-досуговых мероприятий в предприятиях, учреждениях, организациях, находящихся в сфере управления Министерства культуры Донецкой Народной Республики. Прошу вас отнестись с понимание к данным мерам и отмечу, что они носят исключительно профилактический характер, — говорится в документе.

Напомним, что сегодня также стало известно, что минспорта отменило поездки сборных Республики в Россию на соревнования, театр «Донбасс Опера» ушел на карантин, отменив все запланированные представления, а школьников отправили на дистанционное обучение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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