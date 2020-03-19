«Донбасс Опера» вышла на карантин и отменила все спектакли

19 Март 2020 2020-03-19T19:09:01+03:00

Все, кто купил билеты на спектакли, но не смог их посмотреть из-за карантина, могут не переживать – «Донбасс Опера» вернет деньги в полном объеме

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Даже во время ожесточенных боев на передовой, жители Донецка все равно поддерживали культурную жизнь в городе. В октябре 2014 года в «Донбасс Опере» был полный зал, кто-то даже сидел на ступеньках и стоял в проходах, а все для того, чтобы посмотреть долгожданную премьеру. Что же теперь?

Из-за общей паники распространения коронавируса в мире, к карантину присоединился и наш любимый театр. Двери здания плотно закрыты, занавес опущен, софиты потушены, а все спектакли на ближайшее время отменены.

— В связи с карантином в рамках мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Донбасс Опера отменяет свои спектакли и концертные программы на ближайшее время. Обращаем ваше внимание на то, что во время карантина касса театра не работает ни на продажу билетов, ни на возврат денежных средств за ранее приобретенные билеты, — сообщили в пресс-службе «Донбасс Оперы».

Деньги за пропущенные выступления, управленцы «Донбасс Оперы» пообещали вернуть. Но только когда закончится карантин. А о сроках окончания действия ограничения, пообещали оперативно сообщить в социальных сетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU