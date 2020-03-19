Министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко: Свиной грипп такой же коварный, как и коронавирус

Недавно Всемирная Организация Здравоохранения объявила пандемию COVID-19, в то время как в Донецкой Народной Республике пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания опасной напастью. При этом в ДНР уже ввели режим повышенной готовности: каждого, кто заезжает из стран, где бушует коварный вирус, помещают на карантин. Если температура тела туристов нормальная, то 14 дней они находятся под наблюдением врачей дома, а в случае высокой – в одном из инфекционных отделений.

Сейчас в ДНР на домашнем карантине три дончанки, которые на днях вернулись из Италии, Польши и Венгрии. Об их состоянии и многом другом «Комсомольская правда» спросила у министра здравоохранения Республики Ольги Долгошапко.

Ольга Николаевна рассказала, что в Республике нет ни одного заболевшего коронавирусной инфекциейФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Первый тест на коронавирусную инфекцию у жительниц, вернувшихся из-заграницы, дал отрицательный результат, - рассказывает Ольга Николаевна. - Эти дончанки с повышенной температурой заехали в Республику со стороны Украины. На сегодня они все на домашнем карантине, никуда не выходят – их регулярно посещает участковый врач, и жительницы сами дважды в день передают по телефону показатели температуры своего тела. Сейчас у всех троих температура уже нормальная и жалоб на здоровье нет. Вместе с тем женщины, вернувшиеся из стран, где бушует коронавирус COVID-19, могут быть потенциально инфицированными. Первые симптомы напасти могут провяться только на 14-й день.

У ТУРИСТКИ ИЗ КИТАЯ ВСЕ В ПОРЯДКЕ

- Как дела у туристки из Китая, госпитализированной в инфекционное отделение Горловки 9 марта?

- Горловчанку выписали из больницы. Подозрение на коронавирус у нее не подтвердилось, повторные тесты показали отрицательный результат.

Женщина два года работала в Китае и прилетела из Пекина в Москву. В Международном аэропорту «Шереметьево» у нее температура тела была нормальной. Там же она прошла первый тест на наличие коронавируса, который показал отрицательный результат. Из Москвы она ехала автобусом до границы с Луганской Республикой. Там Роспотребнадзор и выявил у горловчанки температуру тела - 37,2 градуса.

НОВАЯ НАПАСТЬ ЛЕЧИТСЯ

Ольга Николаевна рассказала, что в Республике нет ни одного заболевшего коронавирусной инфекциейФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Насколько жителям стоит опасаться коронавируса?

- Для паники нет никаких оснований. COVID-19 вызывает респираторно-вирусное заболевание с поражением дыхательных путей. Тяжелая форма коронавирусной инфекции – это полное двустороннее воспаление легких. Похожую пневмонию вызыват вирус гриппа H1N1 (свиной грипп. – Авт.). Сейчас как раз его сезонный подъем. На сегодня в Донецкой Республике острыми респираторными вирусные инфекциями (ОРВИ) и гриппом заболели больше 50 тысяч человек. Люди, которые обращаются за медицинской помощью слишком поздно, от осложнений гриппа умирают. То же самое и с коронавирусом.

На сегодня в мире заболело больше 144 тысяч человек. Уже умерло больше 5 тысяч. Но при этом полностью выздоровели больше 65 тысяч пациентов. Коронавирус лечится! По официальной мировой статистике, от COVID-19 умирают 3,7 процента заболевших. Примерно столько же жизней уносит и H1N1.

- Какие симптомы инфицирования коронавирусом?

- Первыми признаками коронавирусной инфекции, как и гриппа, является повышение температуры тела выше 38 градусов и озноб. Потом внезапно появляется сухой надсадный кашель. Если вовремя не обратиться за медицинской помощь, может развиться интоксикация.

НАДЕНЬТЕ НА БОЛЬНОГО МАСКУ

- Кому стоит опасаться новой напасти?

- Если люди не были в тех странах, где сейчас бушует коронавирусная инфекция, то опасаться нечего. Сейчас COVID-19 во всю бушует в Италии, Испании, Ираке, Таиланде. Официально подтвержденные случаи есть во Франции, Германии и Украине. В самом Китае эпидемия пошла несколько на спад.

- Что делать, если появились первые признаки заболевания?

- Если вас лихорадит, повысилась температура, то ни в коем случае нельзя идти на работу. И не дай бог вести детей в школу или детский сад! Человек должен четко осознавать, что он разносчик инфекции. То ли банальной респираторки, то ли гриппа H1N1, то ли коронавируса. Нужно остаться дома. Второе, что надо сделать, - находиться в отдельной комнате. И обязательно в маске. Маски, прежде всего, нужны больным для того, чтобы они дальше не распространяли инфекцию. Третье, у заболевшего человека должна быть отдельная посуда, которой пользуется только он. И четвертое, вызовите участкового врача.

ГЛАВНАЯ ЗАЩИТА – КРЕПКИЙ ИММУНИТЕТ

- Готовы ли врачи к встрече с коронавирусом?

- Да. Врачи проинструктированы, кто в какой момент подключается. В разных городах Республики подготовили инфекционные стационары. У нас предостаточно коек, в том числе в реанимациях. У врачей есть необходимый опыт оказания медицинской помощи, полученный во время спасения людей от осложнений гриппа.

- Из аптек исчезли одноразовые маски.

- Это искусственно созданный ажиотаж. Можно сделать многоразовые маски. Многих из нас этому учили на уроках труда. Такие маски можно стирать, кипятить и проглаживать утюгом. Их используют, пока они не затрутся. Единственное, надо помнить, любые маски меняются через каждые два часа.

И не забывайте: самая главная защита – это наша иммунная система. Должно войти в моду заботиться о своем здоровье! Когда у человека крепкий иммунитет, ему не страшна никакая инфекция.

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