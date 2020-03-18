Граница Донбасса с Россией закрыта: кому разрешен проезд

С сегодняшнего дня Россия закрывает границы для иностранцев. Ограничение будет действовать с 18 марта до 1 мая. Дончан беспокоит вопрос – кого будут пропускать на границе России с Республикой? Коснутся ли эти ограничения нас?

- 16 марта в гости в Донецк приехала бабушка из Москвы. Она там уже больше двадцати лет живет, но российского паспорта нет. Пересекает границу, когда необходимо. Приехала в Донецк, чтобы проведать семью и решить вопросы с документами, - рассказывает дончанин Сергей. – Уже на следующий день она решила уехать обратно. Стала переживать, что граница будет закрыта и ее обратно в Россию не пропустят. Хорошо, что билеты на автобус успела купить и проехала до закрытия границы.

А ведь это лишь один случай из тысячи. Сколько жителей Республики, которые временно выехали в Россию, а теперь планируют вернуться обратно в Донецк? Как им быть? Пропустят ли их через границу? Эти вопросы можно увидеть во всех местных пабликах, многие приходят в личные сообщения нашим журналистам.

Сегодня ситуация немного прояснилась. Депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Анастасия Селиванова написала на своей станице в социальной сети актуальную на половину восьмого утра информацию по поводу пересечения границы между Россией и Республикой.

- Если у вас есть паспорт Российской Федерации, вы можете беспрепятственно пересекать границу с Россией хоть в одну, хоть в другую сторону. Независимо от того, есть ли в паспорте Российской Федерации регистрация или нет, - пишет депутат. - Ограничение на въезд в Россию касается только иностранных граждан, лиц без гражданства и граждан Белоруссии.

Без паспорта России в Республику вас выпустят. Соответственно в Россию не запустят.

Читайте также

Украина разрешила пенсионерам Донбасса не пересекать границу раз в 60 дней

Также принятое решение запрещает прекращение выплат «Ощадбанком» и проверки по месту жительства (подробнее)