2020-03-19T21:38:31+03:00
Спорт

В ДНР запретили проводить спортивные соревнования из-за угрозы распространения коронавируса

Все спортивные и молодежные массовые мероприятия отменены с 19 по 31 марта
Екатерина Сорока
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Также отменяются все командировки спортивных сборных ДНР за пределы страны. Фото: dnr-pravda.ruТакже отменяются все командировки спортивных сборных ДНР за пределы страны. Фото: dnr-pravda.ru
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Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID – 19 в ДНР отменили все спортивные соревнования, а также молодежные массовые мероприятия. Запрет продлится до 31 марта. Соответствующий приказ был опубликован сегодня на сайте Министерства молодежи, спорта и туризма Республики.

— Министерством разработан приказ, регламентирующий с 19 по 31 марта 2020 года отмену всех республиканских спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных, молодежных и патриотических мероприятий, а также командирование спортивных и молодежных делегаций за пределы Донецкой Народной Республики, — говорится в документе.

Все запланированные на март мероприятия пройдут, но только после отмены предыдущего приказа Главы «об установлении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса в Республике».

Добавим, что паника распространения вируса коснулась и культурной сферы Республики. Сегодня на карантин отправился театр «Донбасс Опера». Все постановки и спектакли были отменены, а кассы, куда можно было бы сдать билеты, закрыты (подробнее)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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