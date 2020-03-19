В ДНР запретили проводить спортивные соревнования из-за угрозы распространения коронавируса

19 Март 2020 2020-03-19T21:38:31+03:00

Также отменяются все командировки спортивных сборных ДНР за пределы страны. Фото: dnr-pravda.ru

Все спортивные и молодежные массовые мероприятия отменены с 19 по 31 марта

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Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID – 19 в ДНР отменили все спортивные соревнования, а также молодежные массовые мероприятия. Запрет продлится до 31 марта. Соответствующий приказ был опубликован сегодня на сайте Министерства молодежи, спорта и туризма Республики.

— Министерством разработан приказ, регламентирующий с 19 по 31 марта 2020 года отмену всех республиканских спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных, молодежных и патриотических мероприятий, а также командирование спортивных и молодежных делегаций за пределы Донецкой Народной Республики, — говорится в документе.

Все запланированные на март мероприятия пройдут, но только после отмены предыдущего приказа Главы «об установлении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса в Республике».

Добавим, что паника распространения вируса коснулась и культурной сферы Республики. Сегодня на карантин отправился театр «Донбасс Опера». Все постановки и спектакли были отменены, а кассы, куда можно было бы сдать билеты, закрыты (подробнее)

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ИСТОЧНИК KP.RU