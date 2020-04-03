«Путь Визенталь»: Командирам украинских бригад в Донбассе выгодно скрывать боевые потери под видом «лыжников»

Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

В новом выпуске ведущий рассказал о том, что украинские войска в Донбассе редеют не только от «респираторных» заболеваний, но и за счет беглецов - так называемых «лыжников».

- Нашу программу продолжают новости украинского армейского лыжного спорта. Напомню: командирам «воинив свитла» оказалось выгодно скрывать боевые потери под видом самовольно оставивших свои части военнослужащих - так называемых «лыжников». Грешат этим все рода войск – от мотопехоты до диверсантов-террористов, - говорит Виталий Киселев.

Для примера он называет 40-ю артиллерийскую бригаду, вооруженную 152-миллиметровыми гаубицами. Командет ею полковник Александр Лавриненко. «Неуставняк», алкоголизм и наркомания в соединении цветут буйным цветом. Убийства и самоубийства среди личного состава – практически ежедневное явление. Но в отчетах этого показывать нельзя. Самое последнее официальное сообщение о гибели датируется 17 декабря. Старший солдат Василь Лисицин погиб под Марьинкой. Это в километре от Донецка. По Минским соглашения там артиллеристов быть не должно.

Вот командование бригады и придумало использовать «лыжников». Благо, что настоящих их в бригаде – через край.

- Был в бригаде такой солдат Сергей Заливанский , 25-летний уроженец Николаевской области, водитель. Был – и нет его теперь, - сообщает ведущий передачи. - По документам – с 30 января в бегах. До сих пор его «ищут». А по сообщениям наших корреспондентов в бригаде, парня уже закопали. Как говорится, «рыпнулся» солдатик на пьяного ротного – и нет пацана.

Даже на торжественных построениях в бригаде не все бойцы хотят вставать в строй. Фото: facebook.com/40OAbrigade

Еще один «лыжник» из этой бригады - артиллерист 2-й батареи 1-го дивизиона Артем Цымбал, 24-летний уроженец Херсонской области.

- У этого парня целый букет проблем был: и в расчете, и со взводным, и с комбатом. Если верить нашему источнику в бригаде – а он нам уже много чего достоверного передал – солдат Цымбал исчез после Нового года. И только спустя почти две недели был объявлен «лыжником». При этом ни дома, ни у знакомых не объявлялся, мобильный его отключен. И за пределами части его никто не видел, – делится информацией Виталий Киселев.

Он считает, что сотрудникам военной службы правопорядка ВСУ следовало бы отработать версию убийства. Но те решили не заморачиваться: «лыжник» - так «лыжник». А человека нет. И, судя по всему, уже никогда не будет.

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