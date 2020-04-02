Украина усилила обстрелы в Донбассе

После закрытия границ с Украиной ситуация на линии разграничения значительно ухудшалась. По Донецку и Республике снова работает тяжелая артиллерия киевских силовиков. В ночь на второе апреля под огнем оказались практически все направления Республики.

Из 122-миллиметровых орудий украинские военные обстреляли и поселок Горняк, который находится в Куйбышевском районе столицы. Масштабы разрушений пугают, снаряды, которые упали во дворы местных жителей, изрешетили заборы, пробили газопровод, оборвали линию электропередач, взрывной волной выбило почти все окна.

Из 122-миллиметровых орудий украинские военные обстреляли поселок ГорнякФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Из 122-миллиметровых орудий украинские военные обстреляли поселок ГорнякФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Утром просыпаюсь, выхожу на улицу, плачу, не знаю - что делать и к кому обращаться? У меня все побило, как я сегодня буду спать? Окон нет, будет холодно, а я ведь одна живу! - рассказывает жительница поселка Галина Петровна – ее дом пострадал в результате обстрела.

Под артиллерийским огнем оказалась и 67-я поселковая школа. Один снаряд разорвался прямиком возле ее стен, от чего в школе выбиты почти все стекла.

- Когда начался обстрел, я спал. От первого прилета, который был у стен школы, я проснулся, а немного позднее было попадание возле моего дома и осколки насквозь прошили забор и стекла, - говорит местный житель Алексей.

Из 122-миллиметровых орудий украинские военные обстреляли поселок ГорнякФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Из 122-миллиметровых орудий украинские военные обстреляли поселок ГорнякФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Уже утром на место обстрела прибыли аварийные бригады, которые начали восстановление поврежденных объектов.

Пока во всем мире бушует коронавирус – украинские военные не перестают бороться с мирным населением Донбасса. К линии разграничения незалежная стянула вооружение, которое запрещено Минскими соглашениями. Неужели официальные власти Киева не могут выполнить главное требование соглашений и прекратить огонь? Этот вопрос жители Донбасса задают уже далеко не первый год.

Из 122-миллиметровых орудий украинские военные обстреляли поселок Горняк. Поврежден и газопроводФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

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