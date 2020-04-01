Как идет восстановление домов в окрестностях бывшего аэропорта в Донецке

Первый многоквартирный дом, который начали восстанавливать на многострадальной улице Стратонавтов в Донецке, находится неподалеку от бывшей военной части. В начале войны в ней была сформирована интернациональная бригада «Пятнашка». Бои тут были очень ожесточённые. Из окон верхних этажей открывается вид на бывший донецкий аэропорт.

Сегодня ситуация в поселке более спокойная. Мирные жители все чаще и чаще возвращаются в свои дома. Но это не значит, что украинские военные вовсе перестали стрелять. Даже во время нашего присутствия слышна работа стрелкового оружия.

Если украинские военные не возобновят обстрелы - строители планируют завершить работы уже к концу этого годаФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Сергей Наумец приехал на улицу Стратонавтов, чтобы лично проконтролировать восстановление трех жилых домов, которые получили повреждения в ходе боевых действий.

- Сейчас вместе с администрацией Донецка и предприятиями Республики - мы проработали вопрос завершения восстановления этих домов. Затем будут ремонтные работы в квартирах, жильцы которых изъявили желание вернуться. В работе находится и пятиэтажный дом. Ведутся демонтажные работы внутренних сетей отопления, водоснабжения, водоотведения, старой штукатурки. К остальным домам строители приступят позже, - рассказал Сергей Наумец.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Сергей НаумецФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сергей Наумец приехал на улицу Стратонавтов, чтобы лично проконтролировать восстановлениеФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В основном жильцы покидали свои дома в спешке, оставляя в них многие вещи. Среди них и старые фотографии, которые ветром выдуло на улицу. На них можно увидеть счастливые, исторические для семей моменты, которые когда-то жили в этом доме. В скором времени у них будет возможность вернуться обратно.

Некоторые жители частных домов всю войну никуда не уезжали. На их глазах происходили страшные вещи, а снаряды со стороны украинских позиций прилетали ежедневно.

- Мы молились, чтобы выжить. С женой никуда и не уезжали, все время тут пробыли. Долгое время без света, воды и газа. Печь топили, воду в колодце набирали... В наш дом прямых попаданий не было, но во двор прилетало, - рассказывает житель микрорайона Илья. – Электричество подключили четыре года назад. Сейчас уже все более или менее. Вот многоквартирные дома восстанавливают. Проблемы все еще есть, но все они решаемы. Хоть бы война закончилась – это главное.

Если украинские военные не возобновят обстрелы - строители планируют завершить работы уже к концу этого годаФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

По микрорайону сейчас курсирует 71 автобус. Он везет жителей от Донецкого железнодорожного вокзала - вглубь микрорайона - и обратно.

До остановки автобуса многим нужно пройтись. Да и платить в обе стороны только для того, чтобы съездить в магазин за хлебом – хочется не всем. А поэтому многие передвигаются на велосипедах... и не только... Даже гужевую повозку здесь встретил. Пускай не автомобиль, зато не менее надежно.

Даже гужевую повозку здесь встретилФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Чего вам больше всего не хватает в бытовой жизни? – спрашиваю у жительницы Октябрьского.

- Очень хочется, чтобы на свет провели на улице, а так нормально. И пусть мусор забирают. У нас по улице его уже столько собралось! А так потихоньку возвращаемся к прежней жизни.

По микрорайону сейчас курсирует 71 автобусФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

По микрорайону сейчас курсирует 71 автобусФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Часто у вас сейчас стреляют?

- Последние два дня уже тихо, но неделю назад было громко. Мой внук маленький очень сильно боялся. Говорит: «Бабушка, поехали на квартиру, сильно стреляют». Вот что страшно.

- Сейчас тут восстанавливают дом, чтобы прежние жильцы возвращались домой.

- По моему мнению, пока что люди не готовы тут жить, сначала все надо отремонтировать, купить технику, положить плитку и обжиться.

Министр пояснил, что строительные работы запланированы внутри дома и за его пределами - восстановление котельной, отапливающей дома, насосной станции, сетей теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и электросетей.

Разрушенный обстрелами частный домФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Еще один из важных вопросов – это обеспечение безопасности строителей. Нужно провести обследование территории на предмет возможных взрывоопасных предметов. Для этого специалисты министерства по чрезвычайным ситуациям должны получить разрешение в Представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Если не будет тормозящих внешних факторов, планируем закончить работы к концу года, - отметил министр.

Читайте также

Жители Старомихайловки: Мы уже просто не можем - стреляют ужасно, ежедневно и бесконечно

Кроме минометных обстрелов, по поселку стреляют и снайперы (подробнее)