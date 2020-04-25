2020-04-25T18:12:44+03:00
Политика

В Донбассе украинские военные спрятали ворованное оружие в детском лагере

Полицейские нашли огромный арсенал в подконтрольном Киеву Волновахском районе
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Полицейские обследовали помещения и прилегающую территорию с помощью овчарки Дейзи. Фото: ГУ НПУ в Донецкой областиПолицейские обследовали помещения и прилегающую территорию с помощью овчарки Дейзи. Фото: ГУ НПУ в Донецкой области
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Украинские полицейские целых 10 часов выносили из двух зданий бывшего детского лагеря в Волновахском районе обнаруженный там арсенал. Огнемет, 33 гранатомета, снайперская винтовка, автоматы Калашникова, а еще огромное количество боеприпасов.

- Изъяты 34 артиллерийские мины, 45 гранат к гранатометам, 118 зарядов к ручным гранатометам, 8 противопехотных мин, 6 противотанковых мин, 1682 снаряда калибром 14,5 и 30 мм, 367 гранат и свыше 14 тысяч патронов различных калибров, – отчитались в областном главке Нацполиции.

Склад располагался в 3-этажном и 2-этажном зданиях бывшего лагеря, расположенного вблизи одного из поселков. Об арсенале силовикам сообщили бдительные граждане.

- Полиция устанавливает происхождение оружия и круг лиц, которые им распоряжались, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Собственно говоря, круг подозреваемых не столь велик. Такое количество оружия и боеприпасов могли украсть только на бригадных складах артвооружения. В этом районе находятся 28-я отдельная механизированная бригада, а также 10-я и 128-я отдельные горно-штурмовые бригады.

Количество найденного вооружения впечатляет. Фото: ГУ НПУ в Донецкой области

Количество найденного вооружения впечатляет. Фото: ГУ НПУ в Донецкой области

Несложно догадаться, и для кого предназначался этот арсенал. Обычно вооружение охотно приобретают националистические организации Украины. После прихода к власти Владимира Зеленского были обнаружены десятки схронов во многих областях незалежной. Так что сейчас радикалы крайне заинтересованы в пополнении оскудневших запасов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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В Донбассе украинские военные спрятали ворованное оружие в детском лагере
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