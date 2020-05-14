2020-05-14T08:44:36+03:00
Политика

С Украиной не получилось договориться о разведении войск в Донбассе

Новые назначенцы Зеленского на Минских переговорах оказались не готовы к диалогу с республиками
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Украинские вояки не собираются оставлять свои позиции, с которых обстреливают жителей Донбасса. Фото: Пресс-центр штаба ООСУкраинские вояки не собираются оставлять свои позиции, с которых обстреливают жителей Донбасса. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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Неготовность украинской стороны к переговорам не позволила подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы (ТКГ) обсудить ключевые вопросы. Об этом заявил официальный представитель ДНР в подгруппе, руководитель администрации Главы Республики Алексей Никоноров.

- Несмотря на то, что украинская делегация обновила свой состав, представив нового руководителя – замминистра обороны Александра Полищука – больше ничего нового в работе группы сгенерировать она, к сожалению, не смогла. Традиционные для представителей официального Киева демагогия и политизирование практических вопросов не позволили участникам переговоров приступить к конкретному обсуждению по существу ни одного важнейшего вопроса повестки, — приводит слова Никонорова представительство ДНР в СЦКК.

В частности, украинские делегаты не были готовы обсуждать обновленный миссией ОБСЕ вариант дополнения к Рамочному решению о разведении войск в Донбассе.

- Также не были определены новые участки для разведения сил и средств, хотя обмен предложениями и позициями сторон по всем обсуждаемым локациям произошел уже давно, и существует ряд участков, по которым у всех сторон нет возражений, — отметил Никоноров.

Тем временем, в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что в период между заседаниями ТКГ, с 20 апреля по 13 мая, в результате обстрелов ВСУ в ДНР погибла мирная жительница, девять гражданских лиц получили ранения (в том числе 5 несовершеннолетних), повреждено 93 домостроения, а также 14 объектов инфраструктуры.

Сегодня, 14 мая, ожидается встреча Трехсторонней контактной группы. Переговоры проводятся в формате видеоконференции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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