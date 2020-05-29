Новый «Аркан»: Украина собирается отправлять пенсионеров, приезжающих из республик Донбасса, на двухнедельную обсервацию

Украина готовит жителям республик Донбасса «сюрприз». После открытия контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) всех прибывающих в незалежную людей могут отправить на двухнедельную обсервацию. По месту их временной регистрации на Украине в качестве переселенцев.

В конце прошлой недели в соцсетях и украинских СМИ появилась информация, что в Офисе президента Украины едва ли не принято решение об открытии с 1 июня КПВВ на линии соприкосновения. Но в понедельник, 25 мая, народный депутат Украины Муса Магомедов опроверг эти сообщения. Бывший гендиректор Авдеевского коксохимического завода сообщил, что пункты пропуска начнут работать в лучшем случае в конце июня.

ЧТО ПРИДУМАЛИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Также стало известно, что прорабатываются разные варианты пропуска людей: тестирования въезжающих на коронавирус или же прохождения двухнедельного карантина по месту проживания на подконтрольной Киеву территории, указанному в анкете.

Тем временем, в Госпогранслужбе Украины (ГПСУ) сообщили, что готовы к запуску КПВВ в Донбассе. Но на каких условиях?

- Если правительство определит порядок обсервации, есть приложение «Дій вдома» («Действуй дома»). Этот механизм уже наработан и будет действовать на линии разграничения, - сообщил пресс-офицер ГПСУ в составе объединенных сил в Донбассе Игорь Лизогуб.

И вот 27 мая Кабинет министров принял решение об обмене электронной информацией между Минсоцполитики и Госпогранслужбой по людям, которые перемещаются из республик Донбасса и обратно. Впрочем, подобное информирование существует уже несколько лет – вспомним печально известный «Аркан». Что же в этот раз придумали в правительстве?

- Благодаря такому обмену информацией будет обеспечиваться государственный контроль за соблюдением требований законодательства при определении права граждан на назначение и получение государственных выплат, а также выявления возможных злоупотреблений или фактов предоставления недостоверных данных, – сказали в пресс-службе Кабмина.

Сообщение достаточно расплывчатое. Но если свести его с готовностью пограничников отправлять приехавших дончан и луганчан на обсервацию, то получается совсем не радостная картина. ГПСУ будет сообщать в «собесы» о прибытии жителей на конкретные адреса. И далее людей ждет двухнедельный карантин по месту регистрации на подконтрольной Украине территории. С соответствующим запретом на посещение общественных мест и контролем со стороны управлений соцзащиты и полицейских.

В итоге приехавший из Донецка пенсионер получит свои денежки в банке только через две недели. Если раньше – это будет нарушением режима обсервации, за которое могут оштрафовать. И вернуться назад в ДНР пожилой человек тоже не сможет раньше времени – на КПВВ сохранятся данные о дне прибытия.

ЕСТЬ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ

- Мы с мужем очень соскучились по дочери и внуку, которые живут в Мариуполе, - говорит пожилая макеевчанка Валентина Петровна. – Но сидеть у них дома две недели безвылазно – это перебор. А представьте, каково тем пенсионерам, которые на Украине фиктивно зарегистрированы переселенцами – лишь для того, чтобы пенсии свои получать? Им куда податься? А ведь будут приходить с проверками в те дома и квартиры, где они якобы «прописаны».

В этом, наверное, и кроется коварство использования обсервации для жителей республик, приезжающих за выплатами. Многим попросту негде «отбывать» карантин. Большинство откажутся от поездок на ту сторону. До полного снятия ограничений. В итоге пропустят сроки верификации и идентификации. Как следствие, пожилым людям прекратят выплачивать пенсии. А когда восстановят, то долги не вернут. Ведь в незалежной за два прошедших года так и не приняли особый порядок возврата долгов пенсионерам Донбасса.

Остается небольшая надежда, что в руководстве Украины все же не пойдут на такие ограничения для жителей республик. Как альтернатива - придумают схему, по которой люди смогут отмечаться в приграничной территории, там же получать свои деньги в мобильных пунктах «Ощадбанка» и возвращаться обратно.

Также есть вариант тестирования на коронавирус всех приезжающих. Напомним, его тоже сейчас обсуждают в Офисе президента и в правительстве Украины.

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